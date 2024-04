Διάκριση για το Pirelli Cinturato all season SF3

Tο Pirelli Cinturato all season SF3 κερδίζει στα συγκριτικά τεστ ελαστικών των Auto Bild Sportscars και alVolante.

Το Pirelli Cinturato All Season SF3 ψηφίστηκε ως το καλύτερο ελαστικό All Season, από δύο σημαντικά περιοδικά, το γερμανικό Auto Bild Sportscars και το ιταλικό alVolante, τα οποία συγκρίναν τα κύρια προϊόντα all season της αγοράς. Το ελαστικό της Pirelli ήταν το ασφαλέστερο τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες συνθήκες, λαμβάνοντας πολύ θετικά σχόλια ακόμη και στο χιόνι.

Στο συγκριτικό τεστ του Auto Bild Sportscars σε βρεγμένο οδόστρώμα, το Cinturato All Season SF3 αποδείχθηκε πολύ καλό όσον αφορά συνθήκες αποφυγής υδρολίσθησης και στον χειρισμό, τόσο στην ευθεία όσο και σε στροφές. Σε στεγνές συνθήκες είχε το καλύτερο φρενάρισμα, χειρισμό, ανταπόκριση του τιμονιού και αντίσταση κύλισης. Εξαιρετικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ακόμα και στο χιόνι όπου, σύμφωνα με το Auto Bild Sportscars, με το ελαστικό της Pirelli "ταξιδεύετε πάντα με ασφάλεια ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες". Το γερμανικό περιοδικό συνεχίζει: "το νέο ελαστικό για όλες τις εποχές έχει πειστικά οδηγικά χαρακτηριστικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες". Το ιταλικό περιοδικό alVolante δηλώνει: "Το Pirelli Cinturato All Season SF3 ξεχωρίζει. Είναι εξαιρετικό στο φρενάρισμα σε βρεγμένο και σε στεγνό οδόστρωμα".

Απόδοση φρεναρίσματος πιστοποιημένη από ανεξαρτήτους φορείς

Τα τεστ των Auto Bild Sportscars και alVolante επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επισημανθεί από δύο διεθνή οργανισμούς πιστοποίησης: τη Dekra, η οποία επαινεί το Cinturato All Season SF3 για την απόδοσή του στο φρενάρισμα, και την TÜV SÜD, η οποία του προσέδωσε το Performance Mark2. Όλες οι διαστάσεις απέσπασαν επίσης τη υψηλότερη βαθμολογία στην ευρωπαϊκή ετικέτα (κατηγορία "Α") στο χειρισμό σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Με σταθερότητα, ακουστική άνεση και επίπεδα αντίστασης κύλισης κοντά σε αυτά ενός θερινού ελαστικού, λειτουργεί ακόμα και στους πιο ζεστούς μήνες του έτους, ενώ η πρόσφυση στο χιόνι που δοκιμάστηκε σε αυστηρές χειμερινές συνθήκες - όπως δείχνει η σήμανση 3PMSF - το καθιστά επίσης κατάλληλο για τον χειμώνα. Αυτή η ευελιξία επετεύχθη χάρη στην προσαρμοστική τεχνολογία του πέλματος με 3D αυλάκια, τα οποία αλλάζουν το σχήμα τους ανάλογα με τις συνθήκες, σε συνδυασμό με την εισαγωγή καινοτόμων υλικών γόμας που είναι αποτελεσματικά σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.



Ήδη διαθέσιμο σε μεγέθη από 16 έως 20 ιντσών, το Cinturato All Season SF3 εντάσσεται στην οικογένεια προϊόντων Cinturato που καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των οδηγών μικρών ή μεσαίων αυτοκινήτων. Η τεχνολογία Pirelli Elect, σχεδιασμένη για να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών οχημάτων και των υβριδικών plug-in, είναι διαθέσιμη σε μια επιλογή μεγεθών των προϊόντων Cinturato.