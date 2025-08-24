Διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης βρέθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη

Διανομείς που οδηγούσαν μηχανάκι χωρίς να διαθέτουν άδεια οδήγησης εντόπισαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Ίλιον και την Πετρούπολη.



Η ειδική επιχειρησιακή δράση με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων υλοποιήθηκε βραδινές ώρες της 21 προς 22-8-2025 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πραγματοποιήθηκαν 161 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και μη χρήση κράνους.



Ακόμα αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας, 19 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

