Διαστημικό ταξίδι στη... Θεσσαλονίκη: Μετεωρίτες, δεινόσαυροι και φαγητό από το Διάστημα

Από την Κίνα του 1516… στη Θεσσαλονίκη του σήμερα. Ένα κομμάτι του διασημότερου μετεωρίτη Nantan φτάνει στην πόλη μαζί με απολιθώματα δεινοσαύρων, αυθεντικά φαγητά αστροναυτών και στολή του Νιλ Άρμστρονγκ.

Ο μετεωρίτης που έπεσε το 1516 στην Κίνα και διασκορπίστηκε σε αρκετά κομμάτια κοντά στην πόλη Nantan, θα βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς δεν θα πέσει κάποιο απομεινάρι του, ούτε θα περάσει ξυστά από την πόλη. Ένα κομμάτι του θα είναι σε ειδική προθήκη μαζί με άλλους εξήντα μετεωρίτες από όλον τον κόσμο και κάπου εκεί θα εκτίθενται επίσης το μενού των αστροναυτών καθώς και απολιθώματα του τυραννόσαυρου και της παρέας του.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των αστεροειδών που είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO και γιορτάζεται στις 30 Ιουνίου με τη συμμετοχή όλων των Διαστημικών Υπηρεσιών, επιστημόνων, αστροναυτών και αστροφυσικών αλλά και το φεστιβάλ αστρονομίας, ο Σταύρος Σεκερτζής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας Globus Int art of the Science (που έχει αναλάβει επίσημα την έρευνα και κατασκευή κλειστών οικοσυστημάτων από πειράματα της NASA όσον αφορά στη βιολογία του Διαστήματος) θα μυήσει όσους βρεθούν στο Space to Ground σε …άλλη διάσταση.

«Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα μεταφερόμενο μουσείο μετεωριτών, να αγγίξουν πέντε μετεωρίτες που έπεσαν στον πλανήτη μας, αλλά και να δουν απολιθώματα από δεινοσαύρους και το κέλυφος από αυγό δεινοσαύρου», σημειώνει ο Σταύρος Σεκερτζής στο ΑΠΕ - ΜΠΕ. Ο ίδιος μοιράζεται μάλιστα μερικές πληροφορίες για τον διάσημο μετεωρίτη. «Ο μετεωρίτης Nantan εξερράγη καθώς εισήλθε στην ατμόσφαιρα και τα κομμάτια ήταν διάσπαρτα σε ένα πεδίο μήκους 17 μιλίων (28 χιλιομέτρων) και πλάτους 5 μιλίων (8 χιλιομέτρων) κοντά στην πόλη Nantan στην Guangxi της Κίνας. Το όνομα του μετεωρίτη, βέβαια, προέρχεται από τη θέση του χτυπήματος, Nantan City. Τα θραύσματα του ίδιου του μετεωρίτη δεν συγκεντρώθηκαν μέχρι την αναπτυσσόμενη εκβιομηχάνιση της Κίνας στη δεκαετία του 1950», σημειώνει χαρακτηριστικά.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Μαρούλια, φρούτα, και όλο το μενού των αστροναυτών

Τι τρώνε οι αστροναύτες; Πώς φυτεύουν; Με ποιον τρόπο γίνεται η καλλιέργεια στο διάστημα; Τηγανίζουν άραγε πατάτες; Στις ερωτήσεις αυτές σχετικά με το μενού και τον τρόπο που παρασκευάζουν τα γεύματά τους οι αστροναύτες θα απαντήσει στην ίδια εκδήλωση ο κ. Σεκερτζής. Μάλιστα, όσοι βρεθούν στο χώρο του θα έχουν και τη δυνατότητα να δοκιμάσουν φρούτα όπως μπανάνα, μήλο με κανέλα ή φράουλες, που έχουν περάσει ειδική επεξεργασία (επανενυδάτωσης) για να μην χαθούν όλα τα πολύτιμα μέταλλα και βιταμίνες, από ειδική, ατομική συσκευασία για την προστασία από την ακτινοβολία του διαστήματος.

«Οι επισκέπτες θα δουν φυτά που αναπτύσσονται με την τεχνολογία της NASA, και θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα φυτεύουν οι Αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό σταθμό ISS μέσα στα Plantarium και στα MS-SPACE. Θα γνωρίσουν υλικά που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες στο διάστημα για τη δημιουργία τροφής και οξυγόνου. Ακόμα, βιωματικά θα γνωρίσουν τις βιόσφαιρες και μέσα από αυτές θα ενημερωθούν για τις κυριότερες λειτουργίες του πλανήτη μας, αλλά και πώς τον προστατεύουμε μέσα από την καθημερινότητα μας», εξηγεί.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Σταύρος Σεκερτζής είναι επιπλέον παγκόσμιος πρωταθλητής stratego και έχει απεριόριστη αγάπη για όλα όσα κάνει που αφορούν στην εξερεύνηση και τη γνωριμία με άλλους πλανήτες. Συμμετέχοντας στο συγκεκριμένο διαδραστικό πρόγραμμα, έχει ως στόχο να μαθαίνουν τα παιδιά αλλά και οι γονείς τι κάνουν οι Αστροναύτες στο Διάστημα, με σκοπό την προστασία του ομορφότερου πλανήτη, της Γης. Στο χώρο του μάλιστα έχει μοναδικό πιστό αντίγραφο της στολής του Νιλ Άρμστρονγκ και ετοιμάζει και ένα χώρο που ένα κομμάτι θα προσομοιάζει σε συνθήκες διαστήματος, μέσω ειδικής αίθουσας VR HIGH 4V .

Ο ίδιος δεν είναι αστροφυσικός, αλλά -όπως λέει- μάλλον σχεδόν από τότε που γεννήθηκε η επιστήμη του διαστήματος ήταν στο DNA του. «Όταν ήμουν δύο ετών οι γονείς μου δούλευαν σε ιταλική κατασκευαστική εταιρεία που έφτιαχνε δρόμους και νοσοκομεία στη Λιβύη, δίπλα στην έρημο Σαχάρα. Έτσι έτυχε να μεγαλώσω σε ένα ξενοδοχείο που είχε μια αυλή και εννοείται χιλιάδες μυρμήγκια. Κάθε μέρα τα τάιζα, τα παρατηρούσα και περνούσα πολλές ώρες μαζί τους. Έτσι, στα 6 μου, έφτιαξα μια φωλιά με μυρμήγκια, έβαλα βασίλισσα και παρατηρούσα τα πάντα. Η ζωή στα 35 μου με έστειλε στη βιόσφαιρα 2 στην NASA, και έπεσα πάνω στο πείραμα με τα μυρμήγκια στο Διάστημα... Τελικά έγινε αυτό που είχα όνειρο αλλά κατά λάθος…», περιγράφει ο κ. Σεκερτζής. Άλλωστε, από τότε μέχρι σήμερα η Globus Int test By NASA τον έχει μαζί της στο πρόγραμμα με τα εργαστήρια κλειστών οικοσυστημάτων με φυτά, γαρίδες και μυρμήγκια. Τα προϊόντα, μάλιστα, κατασκευάζονται μετά από τα πειράματα της NASA, έχουν επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνονται αφενός σε σχολεία ως όργανα για πειράματα και αφετέρου στα παιδιά ως μέσο δημιουργικής ενασχόλησης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών. Παράλληλα απευθύνονται και στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Εκτός από το διάστημα, πάντως, όσοι βρεθούν στην εκδήλωση - παρουσίαση η οποία θα είναι δωρεάν για το κοινό, θα έχουν την ευκαιρία και για μια κοντινή λήψη του ήλιου και - γιατί όχι - και για μια σέλφι με τις ακτίνες του στο πιο κοντινό φωτογραφικό καρέ, χωρίς φίλτρα και ζουμ, καθώς θα υπάρχει ένα ρομποτικό-τηλεσκόπιο Υδρογόνου με το οποίο θα μπορούν να παρατηρήσουν αλλά και να απαθανατίσουν την στιγμή.