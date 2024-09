Διχασμένοι οι ψηφοφόροι για τις Αμερικανικές εκλογές - Αμφίρροπη η μάχη Χάρις και Τραμπ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τους The New York Times, The Philadelphia Inquirer και το Siena College.