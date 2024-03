Διχάστηκαν οι βιομήχανοι: Σαλάμι Νίκας ή παρακεταμόλη Apotel

Δεν μπορώ σήμερα να μην ξεκινήσω ευχόμενος «καλή θητεία» στον πρόεδρο Κασσελάκη που παρουσιάζεται στην Θήβα, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού. Μαθαίνω ότι όλα είναι έτοιμα εκεί για την «υποδοχή» του. Έχουν γίνει και οι απαραίτητοι έλεγχοι, έτσι ώστε στο στρατόπεδο να λειτουργούν όλα άψογα, ώστε να μην δούμε τίποτα διαρροές Κασσελάκη για ακαταστασία, κακό φαγητό κλπ. Εκτός του αγαπημένου του σκύλου, που θα του λείψει όπως είπε ο πρόεδρος στο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok, θα του λείψει υποθέτω και ο Τάιλερ, γιατί θα βρίσκεται στις ΗΠΑ. Άλλωστε δεν προβλέπεται επισκεπτήριο το εικοσαήμερο της βασικής εκπαίδευσης.

Κυριακή στο Κάιρο

Την Κυριακή, πάντως, ο πρωθυπουργός θα πάει στο Κάιρο, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον Ντερ Λάιεν, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζ. Μελόνι και τον Βέλγο ομόλογο του Ντε Κρο, όπου φαίνεται πως θα ανακοινώσουν στον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίσι, πρόγραμμα της ΕΕ ύψους 7,4 δισ. ευρώ για την στηρίξει της οικονομίας της χώρας.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης, θα έχει και ξεχωριστή συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, μια και έχουμε τα τελευταία χρόνια μια πολύ καλή συνεργασία (και στρατιωτική) αλλά και γιατί πρέπει να δει από κοντά που λένε, τι γίνεται με την «αναθέρμανση» των σχέσεων Τουρκίας - Αίγυπτου και πόσο αυτή επηρεάζει τις σχέσεις των δυο χωρών και τις επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Απρίλιο στις ΗΠΑ

Ξαφνιάστηκαν και στο Μ. Μαξίμου αλλά και στο υπουργείο Εξωτερικών, από την εκτός προγράμματος ανακοίνωση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, του ομογενή κ. Τσούνη, πως ο Κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο Μπάιντεν στις 4 Απριλίου. Όχι πως δεν ήξεραν τίποτε, οι επαφές γίνονται από τον Ιανουάριο, οπότε λόγω γρίπης, ο πρωθυπουργός ακύρωσε την μετάβαση του στην Ουάσιγκτον. Όμως δεν περίμεναν την ανακοίνωση πριν κλείσουν όλα και τυπικά. Αν όλα πάνε καλά, ο κ. Μητσοτάκης προτιμά να συναντηθεί στις 3 του μηνός με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, μια και στις 5 αρχίζει το συνέδριο της ΝΔ στο Ζάππειο και δεν θέλει να είναι κουρασμένος από ένα υπερατλαντικό ταξίδι, λίγες ώρες πριν μιλήσει στην έναρξη του. Είμαι βέβαιος, ότι στην εναρκτήρια ομιλία του, στις 5 του μηνός, θα ανακοινώσει και κάποιες συμφωνίες με ΗΠΑ (αμυντικά, ενεργειακά κλος) που ήδη είναι προς το τέλος τους….

Σαλάμι Νίκας ή παρακεταμόλη Apotel;

Μπήκαμε σε περίοδο ανατροπών, κοσμογονικών εξελίξεων. Όχι στην πολιτική αλλά στον ΣΕΒ όπου συνήθως κάνουν δήθεν εκλογές για τον πρόεδρο καθώς έχει αποφασιστεί στα παρασκήνια από τους υποτιθέμενους «σοφούς γέροντες» ποιος θα «εκλεγεί». Φαίνεται ότι είτε ξέμειναν από σοφούς είτε από γέροντες και σήμερα υπάρχουν δύο (πραγματικοί) υποψήφιοι πρόεδροι. Είναι ο (πολλά χρόνια πρόθυμος υποψήφιος) Σπύρος Θεοδωρόπουλος που αφού πούλησε επιτυχώς την Chipita, ίδρυσε τη Bespoke που σημαίνει «κατά παραγγελία» και διαθέτει την αλλαντοβιομηχανία Νίκας, την ΙΟΝ κλπ και θέλει να προεδρεύσει αθόρυβα όπως συνήθως, στο ΣΕΒ. Κόντρα στην υποψηφιότητα που προέρχεται από έναν στενό κύκλο που στενεύει όλο και περισσότερο, εμφανίζεται η Ιουλία Τσέτη, που δηλώνει φαρμακοποιός, ενώ πρόκειται για την δυναμική διευθύνουσα σύμβουλο Ομίλου που περιλαμβάνει βιομηχανίες όπως η Uni-Pharma που παράγει εκτός των άλλων και το Apotel, η InterMed, UniHerbo κ.λπ.

Εμάς που δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα ποιος θα επικρατήσει, απλά περιμένουμε να δούμε αν τα μέλη του ΣΕΒ είναι ικανοποιημένα από την παραδοσιακή νυσταγμένη ρουτίνα ή θα επιλέξουν μια πιο δυναμική εκπροσώπηση.

Οργή διανοούμενων

Άλλος ένας άνθρωπος του Τσίπρα, με την έννοια ότι αυτός τον είχε φέρει και προβάλει ως ιδεολογικό εγκέφαλο του κόμματος, ο Κώστας Δουζίνας (που διετέλεσε και βουλευτής αν θυμάστε) παραιτήθηκε από πρόεδρος του ιδεολογικού Ινστιτούτου του κόμματος «Νίκος Πουλαντζάς» μαζί με την αξιόλογη οικονομολόγο κ. Μαρίκα Φραγκάκη που ήταν από τους ιδρυτές του Ινστιτούτου. Και βέβαια, έριξαν και τα καρφιά τους στην νέα ηγεσία που όπως λέει στην επιστολή παραίτησης «δεν ενδιαφέρεται για την σκέψη». Και όχι μόνον αυτό αλλά και ότι δεν γίνονται εκδηλώσεις, μελέτες δεν προχωρούν, ο ΣΥΡΙΖΑ αποσυντίθεται ιδεολογικά κλπ. Λέτε σιγά-σιγά να μετακομίσουν στο νέο Ινστιτούτο που θέλει να ιδρύσει ο κ Τσίπρας;

Μία μόνον άποψη

Προβλήματα και στην Ελληνική Λύση. Προφανώς επειδή βλέπει τα ποσοστά του να «τσιμπάνε» στις δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος Βελόπουλος, έχει σηκώσει ψηλά τον αμανέ και θέλει να επιβάλλει, λένε, μια άποψη, την δική του. Χωρίς συζητήσεις και αντιρρήσεις.

Τελευταίο θύμα, ο βουλευτής Παύλος Σαράκης, ο οποίος έμαθε λέει από τις εφημερίδες ότι θα αντικατασταθεί από εισηγητής σε νομοσχέδιο του υπουργείου δικαιοσύνης, γιατί είχε αρχικά θετική άποψη γιαυτό. Αναμένω την αντίδραση του «εκρηκτικού» προέδρου και τι έγραψε ο Ιησούς για το θέμα στις επιστολές του.

Δουλειές για ναυπηγεία

Δουλειές ...βλέπουμε, αλλά δουλειές (ακόμα) δεν υπάρχουν. Ο λόγος για να ναυπηγεία που αναμένουν και την εξέλιξη των προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού. Ο Πάνος Ξενοκώστας των Ναυπηγείων Ελευσίνας, αποκάλυψε ότι έχει υποβάλει πρόταση στην Thyssen Krupp, κατασκευάστρια των ελληνικών φρεγατών ΜΕΚΟ200ΗΝ (πρόκειται για την κλάση της φρεγάτας ΥΔΡΑ που επιχειρεί στην Ερυθρά) με σκοπό να συνεργαστούν για την επικείμενη αναβάθμισή τους. Πρόκειται για μια «πολύ ανταγωνιστική προσφορά», όπως είπε. Πάντως δεν σήκωσε το «τομαχώκ» του πολέμου απέναντι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Αντίθετα ήταν προσεκτικός και δήλωσε: «Εμείς και ο Σκαραμαγκάς έχουμε την επάρκεια να το κάνουμε αυτό. Εμείς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι ακόμα και αν δεν το πάρουμε εμείς να το πάρουν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η σχέση με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι άριστη, συμπληρωματική»... Ενδιαφέρον.

Ξενοδόχοι κατά Μενδώνη

Σας έλεγα προ ημερών για τις αυξήσεις στις απολαβές που ζητούν για τη φετινή σεζόν, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό (με αύξηση από τα 1800 στα 2500 ευρώ μηνιαίως στους «δυνατούς» προορισμούς) και ένα σημαντικός επιχειρηματίας του κλάδου, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει «θέμα». Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, των Aldemar, μίλησε για το «ζήτημα» που δημιουργούν στον τουρισμό οι δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού, σημειώνοντας πως πρόκειται για παραμέτρους που θα επηρεάσουν το 2024.

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, είπε όμως και κάτι άλλο: «Τα ρουσφέτια δεν είναι άσκηση πολιτικής»! Αποδέκτης του σχολίου του, ήταν η Λίνα Μενδώνη και η προωθούμενη «ντιρεκτίβα» από το υπουργείο Πολιτισμού για «ποσόστωση» ελληνικής μουσικής κατά 45% στους κοινόχρηστους τουριστικούς χώρους, που φυσικά περιλαμβάνει και τα ξενοδοχεία. Εν προκειμένω, ο ξενοδόχος, εννοεί ότι η ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο, ουσιαστικά επιδιώκει να ενισχύσει τα έσοδα των ελλήνων καλλιτεχνών, υποχρεώνοντας την τουριστική βιομηχανία να παίζει τη μουσική τους.

Δεν λέω, η Λένα Μενδώνη είναι σκληρό καρύδι. Εδώ κατάφερε να βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι στους αδελφούς Ευμορφίδη για το περιβόητο ξενοδοχείο στην Ακρόπολη, με την δικαστική απόφαση να «κοπούν» δύο όροφοι... Εδώ βέβαια, στην περίπτωση των ακουσμάτων, τα πράγματα είναι διαφορετικά μια και το θέμα δεν αφορά την «θέα» προς το μεγαλύτερο μνημείο του κλασσικού πολιτισμού...

Ημέρες δουλειάς

Μια και μπαίνουμε σε περίοδο εορτών και αργιών, θυμήθηκα ότι κάποτε ο διπλωμάτης και ακαδημαϊκός Άγγελος Βλάχος, είχε κάνει μια «άσκηση» για το πόσες ημέρες «αργούμε» λόγω των υποχρεωτικών, ή κατ΄ έθιμον αργιών. Όπως είχε γράψει, από τις 365 ημέρες του χρόνου (52 εβδομάδες) κατ’ αρχήν αφαιρούνται τα Σαββατοκύριακα κατά τα οποία ο περισσότερος κόσμος δεν εργάζεται. Δηλαδή 104 ημέρες. Επιπλέον αφαιρούνται οι επίσημες αργίες (Χριστούγεννα, Πάσχα, Ευαγγελισμός, Κοίμηση Θεοτόκου κλπ.) που είναι 9 ημέρες και οι κατ’ έθιμο αργίες (Καθαρά Δευτέρα, Πολυτεχνείο κλπ.) που είναι 5-7 ημέρες και ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή επιπλέον 15 ημέρες.

Τώρα, μεταξύ των εορτών και αργιών αυτών συχνά δημιουργούνται «τρύπες» μία ή δύο ημερών τις οποίες οι εργαζόμενοι «κλείνουν» με διάφορους τρόπους (π.χ. αναρρωτική άδεια) για να διαμορφώσουν ένα τριήμερο, ή τετραήμερο. Η δυνατότητα αυτή (εφόσον υπάρχει) προσθέτει στις αργίες άλλες 7 ημέρες μεσοσταθμικά. Συνολικά δηλαδή 122 με 125 ημέρες. Και εάν σε αυτό προστεθεί η κανονική άδεια (αφαιρουμένων των Σαββατοκύριακων που είχαμε συνυπολογίσει) προκύπτουν άλλες περίπου 20 ημέρες. Ο τελικός «λογαριασμός» (επαναλαμβάνω, για όσους έχουν τη δυνατότητα) είναι περίπου 140 με 145 ημέρες. Καθόλου άσχημα για ένα χρόνο 365 ημερών, αφού αφήνει 220 ημέρες εργασίας. Μην με πετροβολήσετε, όσοι εργάζεστε (όπως κι εγώ) τις Κυριακές.

Αυτά που αξίζουν

Παρασκευή και μάλιστα πριν από τριήμερο, θέλω ευχάριστες σκέψεις, χαρούμενες ιδέες και δηλώνω πρόθυμος να συμβάλλω (όπως κάθε Παρασκευή) στην καλοπέρασή σας.

Έχουμε μια ενδιαφέρουσα παράσταση την ερχόμενη Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Μαρτίου, στο Θέατρο Παλλάς. Το ελληνικό κοινό για πρώτη φορά θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το διασημότερο θέατρο μιμικής και παντομίμας από την Ελβετία. Έρχονται οι Μούμενσανζ (MUMMENSCHANZ) ένας θίασος που αυτοχαρακτηρίζεται «θέατρο με μάσκες» ή «θέατρο παντομίμας».

MUMMENSCHANZ 50 χρόνια:

Κατά καιρούς με πιάνει εμμονή με κάποιο όργανο, τώρα με κιθάρες. Θα περάσει κι αυτό.

Ωστόσο προτείνω για την Κυριακή 24 Μαρτίου, Bag of Nails στο Half Note Jazz Club.

Οι Bag of Nails, ένα χρόνο μετά την πρώτη εκρηκτική τους εμφάνιση επιστρέφουν, ως organ trio πλέον, με σκοπό να ξεσηκώσουν το κοινό και να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα που θα μυρίζει μπαρούτι ίσως και βαμβάκι! Προσέξτε το σόλο της κιθάρας και τα χωράφια της Κωπαίδας.

Bag of Nails - Daddy's Blues:

Και επειδή για ανεξήγητο λόγο ψάχνω στο παρελθόν συνάντησα κάτι που έγινε πριν από 40 χρόνια. Ανακάλυψα τους «The Pretenders». Middle of the Road, ένα σόλο από τον Robbie McIntosh και την υπέροχη δυναμική κυρία της εποχής Chrissie Hynde.

The Pretenders - Middle Of The Road:

Συνεχίζοντας το ταξίδι στο παρελθόν έφθασα σε κάτι τρελάρες ακόμα πιο παλιούς. Τζέθρο Τάλ, ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης ο οποίος τότε ήταν μόλις 23. Τι χάσαμε!

Jethro Tull - My God (Nothing Is Easy - Live At The Isle Of Wight 1970):