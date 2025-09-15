Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Με την Ιωάννα ήμασταν ζευγάρι και τώρα είμαστε γονείς»

«Το δικό μου φταίξιμο σε αυτόν τον χωρισμό ήταν που δεν πήρα απόφαση να χωρίσω νωρίτερα. Το φταίξιμο μου ήταν ότι έδινα πολύ. Θα είχα δει νωρίτερα πράγματα… Αν είχα χαλάσει χατίρια νωρίτερα, θα είχα δει πράγματα». Αυτή την ατάκα της Ιωάννας Τούνη σε συνέντευξή της το περασμένο καλοκαίρι κλήθηκε να σχολιάσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι υπάρχουν δύο άνθρωποι, άλλο τι σκέφτεται ο ένας και άλλο τι νιώθει ο άλλος και πως το σκέφτεται και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να πει κάποια πράγματα. Αν είναι η αλήθεια της και το πιστεύω της, καλά έκανε και το είπε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Ήμασταν σαν ζευγάρι και τώρα είμαστε γονείς. Το τι είχε γίνει στο παρελθόν είναι στο παρελθόν. Πρέπει να το αφήσουμε και να μην το σχολιάζουμε. Από κει και πέρα, αν αυτό ένιωθε να πει, καλά έκανε και το είπε. Είναι λογικό να με πειράξει αυτή η συνέντευξη. Είναι μια καινούργια μεταβατική φάση και η Ιωάννα χρειάζεται τον χώρο της και τον χρόνο της, οπότε μου αρέσει που είναι αληθινή και μπορεί να το λέει και να το πιστεύει».

«Θα ήθελα να μείνει προσωπικό»

Ο Αλεξάνδρου δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πως είπαν στον μικρό Πάρη πως οι γονείς του αποφάσισαν να χωρίσουν. «Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτά τα μονοπάτια και σε αυτό το κομμάτι του πώς έγινε και τι έγινε, το αποτέλεσμα μετράει και για τους δυο. Είναι μια υπέροχη μαμά, κάνει υπέροχα τη δουλειά της, είναι πάνω στο παιδί της και αυτό μου φτάνει. Θα ήθελα πραγματικά να μείνει προσωπικό για πολλούς και διάφορους λόγους».