Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Φουρνιέ: «Αν έκανα εγώ αυτή τη δήλωση θα είχα φάει καταγγελίες για τα πάντα»

Ο Εβάν Φουρνιέ, «πάτησε» Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης (04/09), όπου αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τον περιμέναν να τον αποθεώσουν. Το απόγευμα της Πέμπτης (05/09), ο Γάλλος σταρ έφτασε στο ΣΕΦ, έτσι ώστε να παρουσιαστεί από την διοίκηση των «ερυθρόλευκων» και να ανακοινωθεί και επίσημα η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών (5/9).

Ο 32χρονος γκαρντ, μίλησε στους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου είπε μία ατάκα που συζητήθηκε αρκετά. «Αυτό που ξέρω είναι πρέπει να τους κλωτσήσουμε στον... κ@@ο», τόνισε ο Φουρνιέ.

Την εν λόγω ατάκα δανείστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο οποίος σε σχετικό story στο Instagram, ανέφερε χαρακτηριστικά: «All I know is that we have to kick ther @@s. Αν είχα κάνει εγώ αυτή τη δήλωση δημόσια θα είχανε πέσει τώρα όλα τα νομικά όργανα της χώρας, θα είχα φάει καταγγελίες για τα πάντα... Για να δούμε.

Θα κάνουν, κάποιος που θίγεται τόσο πολύ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση τη βία, εμπράκτως τόσα χρόνια καταγγελία στον αθλητή του που το λέει αυτό ή εκεί είναι όλα ΟΚ; Απορία απλή ενός ζαλισμένου Αθηναίου».

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό έρχεται στις 26 Οκτωβρίου για την Basket League, στο ΣΕΦ. Μερικές ημέρες αργότερα, ακολουθεί παιχνίδι μεταξύ τους στο ΟΑΚΑ (08/11) για την Euroleague.