Δημοφιλής Βρετανίδα ανθρωπολόγος δίνει το μήνυμα: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα»

Η Άλις Ρόμπερτς, Βρετανίδα ανθρωπολόγος, ήταν ξεκάθαρη, μετά τη συνάντηση που είχε με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα και πρέπει να επιστραφούν», είπε στο περιοδικό Radio Times.

«Φαντάζομαι ότι θα ήμασταν αρκετά αναστατωμένοι στην Αγγλία αν μια άλλη χώρα κατείχε σημαντικά τμήματα του Στόουνχεντζ και δεν τα επέστρεφε», σημείωσε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Τα μνημεία που δημιουργήθηκαν για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ένα συγκεκριμένο τοπίο, χάνουν το πλαίσιό τους όταν μεταφέρονται αλλού».



Η 51χρονη ακαδημαϊκός, γνωστή επίσης για την παρουσίαση της εκπομπής Curse of the Ancients with Alice Roberts, μίλησε ενόψει της νέας της σειράς στο Channel 4, Ancient Greece by Train, που ξεκινά το Σάββατο, 15 Μαρτίου. Στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί με την αρχαία Αίγυπτο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία για το ίδιο κανάλι.



«Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε κάποιες από τις αμφισβητούμενες πρακτικές του παρελθόντος, που συχνά συνδέονταν με την ιστορία της αποικιοκρατίας», τόνισε. «Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αδικίες και να δράσουμε γι’ αυτές σήμερα». Η Ρόμπερτς υποστήριξε ότι η επιστροφή των Γλυπτών δεν θα οδηγήσει στο «άδειασμα» των βρετανικών μουσείων. «Το να ανησυχείς για το αν θα δημιουργήσεις προηγούμενο δεν είναι ποτέ καλό επιχείρημα για να μην κάνεις το ηθικά σωστό», είπε.

Στην περιγραφή της νέας εκπομπής της Ρόμπερτς, αναφέρεται ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή μας μέσω της δημοκρατίας, της τέχνης, της επιστήμης και της ιατρικής.