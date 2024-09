Δημοσκόπηση CNN: «Μάχη» στήθος με στήθος σε τρεις κρίσιμες πολιτείες ανάμεσα σε Χάρις και Τραμπ

Δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ επιδίδονται σε κούρσα για να προσελκύσουν νέους ψηφοφόρους, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τους εμφανίζει να δίνουν μάχη στήθος με στήθος σε τουλάχιστον τρεις κρίσιμες πολιτείες.



Δημοσκόπηση που δημοσίευσε το CNN επιβεβαιώνει ότι, όπως συμβαίνει συχνά στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, το αποτέλεσμα θα κριθεί σε μερικές πολιτείες και από μερικές χιλιάδες ψηφοφόρους.

Σύμφωνα με αυτή, την τρέχουσα περίοδο η Χάρις και ο Τραμπ δίνουν σκληρή μάχη στήθος με στήθος στη Νεβάδα, τη Τζόρτζια και την Πενσιλβάνια. Εξάλλου η Πενσιλβάνια φαίνεται ότι θα είναι αυτή που θα κρίνει την νικητή.



Ο Τραμπ επισκέφθηκε για μία ακόμη φορά την πολιτεία αυτή, και συγκεκριμένα την πρωτεύουσά της Χάρισμπουργκ, χθες, Τετάρτη, για μια συνέντευξη στη διάρκεια της οποίας δέχθηκε ερωτήσεις από το κοινό και την οποία συντόνισε ο Σον Χάνιτι. Ο δισεκατομμυριούχος προτιμά συχνά αυτόν τον παρουσιαστή του Fox News με τις συντηρητικές απόψεις για να δίνει συνεντεύξεις.



Η εκπομπή βιντεοσκοπήθηκε χθες το απόγευμα και μεταδόθηκε στις 21:00 το βράδυ (ώρα Ουάσινγκτον, 04:00 ώρα Ελλάδας).



Από την πλευρά της η Χάρις χθες βρέθηκε στο Νιού Χάμσαϊρ και επικέντρωσε την επίσκεψή της στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή την πολιτεία, που συνήθως ψηφίζει Δημοκρατικούς, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πήγε σε μια μπιραρία την οποία ίδρυσαν δύο γυναίκες.



Η 59χρονη υποψήφια δεσμεύθηκε να δεκαπλασιάσει την πίστωση φόρου για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων από 5.000 σε 50.000 δολάρια.



Η Χάρις, την οποία ο Τραμπ χαρακτηρίζει «κομμουνίστρια», προσπαθεί να χτίσει το προφίλ μιας υποψήφιας που στηρίζει τη μεσαία και την εργατική τάξη έναντι του αντιπάλου της που δέχεται επικρίσεις ότι προσπαθεί να προστατεύσει τις μεγάλες περιουσίες και τις πολυεθνικές εταιρείες.



Μετά τη μεγάλη ώθηση που δέχθηκε η υποψηφιότητά της, έπειτα από την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα και το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών, η αντιπρόεδρος κινδυνεύει να δει την εκστρατεία της να πέφτει σε τέλμα.

Πολλοί αρθρογράφοι γνωστών εφημερίδων, που τάσσονται μάλλον υπέρ των Δημοκρατικών, της έχουν ζητήσει τις τελευταίες ημέρες να παρουσιάσει τα σχέδιά της για τη χώρα, εκτιμώντας κυρίως ότι δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις στην πολυαναμενόμενη συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τον Τιμ Ουόλς.



«Ο μήνας του μέλιτος τελείωσε (για την Κάμαλα Χάρις)», εκτίμησε χθες σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Τραμπ, ο οποίος επίσης έχει χάσει το προβάδισμα που είχε τον Ιούλιο στις δημοσκοπήσεις.



Επίσης χθες η ιστορική χαλυβουργία των ΗΠΑ US Steel επιβεβαιώθηκε ότι είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών: σύμφωνα με τον Τύπο, ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι έτοιμος να εμποδίσει την εξαγορά της από την ιαπωνική ανταγωνίστριά της Nippon Steel.



Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες από το περιοδικό The Economist, η Χάρις συγκεντρώνει το 47% της πρόθεσης ψήφου σε εθνικό επίπεδο, έναντι 45% για τον Τραμπ.



Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι θα ήθελαν ο δισεκατομμυριούχος να υιοθετήσει έναν πιο ήρεμο τόνο και να επικεντρώσει τις επικρίσεις του στον απολογισμό της κυβέρνησης Μπάιντεν- Χάρις. Ωστόσο ο 78χρονος επιμένει στις προσωπικές επιθέσεις εναντίον της αντιπάλου του: «είναι μια μαρξίστρια, θα καταστρέψει τη χώρα μας», τόνισε και πάλι χθες.



Η Λιζ Τσέινι, πρώην βουλεύτρια των Ρεπουμπλικανών και ένθερμη αντίπαλος του Τραμπ, δήλωσε χθες ότι θα ψηφίσει την Χάρις.



Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του CNN, περίπου το 15% των ψηφοφόρων σε πολιτείες κλειδί παραμένει αναποφάσιστο. Η ίδια εμφανίζει τη Χάρις να κερδίζει στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν και τον Τραμπ στην Αριζόνα.



Η Δημοκρατική υποψήφια σκοπεύει να επισκεφθεί σήμερα την Πενσιλβάνια, έδρα της US Steel.