Διπλή διάκριση για τον όμιλο Fourlis στον τομέα ESG

Ο όμιλος Fourlis απέσπασε διπλή διάκριση στον τομέα ESG, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του δέσμευση στη βιωσιμότητα και στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, μέσα από δράσεις που αφορούν στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος συγκαταλέγεται για μία ακόμη χρονιά στη λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece 2025”, σύμφωνα με την ανακοίνωση του QualityNet Foundation. Η λίστα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των ESG κριτηρίων (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) στον πυρήνα της επιχειρησιακής τους λειτουργίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του The Quality ESG Index, ο οποίος εφαρμόζεται φέτος για 8η συνεχή χρονιά και αποτυπώνει με ολιστικό τρόπο τις επιδόσεις και τη στρατηγική βιώσιμης λειτουργίας των οργανισμών.

Παράλληλα, ο όμιλος συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία “Diamond” του ESG Transparency Index, που δημοσιεύτηκε από το Forbes σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και την Net Zero Analytics. Ο δείκτης αξιολογεί το επίπεδο διαφάνειας των 100 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων και η διάκριση αποτυπώνει τον βαθμό διαφάνειας και πληρότητας των αναφορών ESG με βάση δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και προκαθορισμένα κριτήρια γνωστοποίησης ESG δεδομένων.

Η συνεχής παρουσία του ομίλου Fourlis στη λίστα “The Most Sustainable Companies in Greece” και η αναγνώριση της διαφανούς διαχείρισης στα θέματα ESG, στο ESG Transparency Index, αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τον ηγετικό ρόλο του ομίλου στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, αναδεικνύοντας τον βαθμό της ενεργούς συμβολής του στην επίτευξη ενός πιο βιώσιμου και υπεύθυνου μέλλοντος για όλους, προωθώντας αξίες που συνδέονται με τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η κ. Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του ομίλου, δήλωσε σχετικά: «Οι διακρίσεις αυτές δεν αποτελούν για εμάς μόνο μια επιβράβευση, αλλά και μία υπενθύμιση της ευθύνης μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Στον όμιλο Fourlis συνεχίζουμε με συνέπεια να ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε μας απόφαση και να υιοθετούμε πρακτικές που δημιουργούν πραγματική αξία. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τη συνεισφορά στην κοινωνία, με διαφάνεια, υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμο όραμα».

Σχετικά με την λίστα “The Most Sustainable Companies in Greece”, αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος παρουσιάζει αξιοσημείωτη συνέχεια με πέρυσι, όπως επισήμανε η Πρόεδρος του QualityNet Foundation, κ. Χρυσούλα Εξάρχου, δηλώνοντας: «Η σταθερή παρουσία των ίδιων επιχειρήσεων για το 2025 αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί κεντρικό άξονα στη στρατηγική και τη λειτουργία τους. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί φορείς ενός σύγχρονου, παραγωγικού και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο αναδεικνύεται διεθνώς ως πρότυπο».