Δωρεά οργάνων: Το mail που σώζει ζωές - Η εκστρατεία του υπουργείου Υγείας για τις μεταμοσχεύσεις

Για την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χώρα μας στις μεταμοσχεύσεις αλλά και για τη νέα εκστρατεία με την αποστολή ενημερωτικών e-mails από τον ΗΔΙΚA με ενημερωτικό υλικό για την δωρεά οργάνων μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Έκανε λόγο για «απόλυτο ρεκόρ το 2024», προσθέτοντας μάλιστα ότι «φέτος έχουμε ήδη ξεπεράσει το ρεκόρ του 2024».



«Στην προσπάθεια να τις ενισχύσουμε, πρότεινα, και Παρασκευή απόγευμα από τις 18.00 η ΗΔΙΚΑ υλοποιεί την αποστολή email σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Έως τώρα έχουν αποσταλεί 1 εκατομμύριο», αποκάλυψε ο υπουργός.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων εξηγεί τα οφέλη για τις μεταμοσχεύσεις και ποια είναι η διαδικασία για να δηλώσει κάποιος δωρητής συμπαγών οργάνων. Στο email υπάρχει link όπου μπορούν όλοι να μπουν, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να είναι δότες. Πιστεύουμε ότι έτσι θα αυξήσουμε τους δότες και την κατάλληλη στιγμή να σώσει ζωές», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε:

«Η ΗΔΙΚΑ υλοποιεί μια ηθική μας υποχρέωση και μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, κα Νίκη Τσούμα, μιλώντας για την συμβολή σε αυτήν την πρωτοβουλία ανέφερε: «Χτίζουμε συστήματα και τα βελτιστοποιούμε και πάνω στις υποδομές των υπάρχοντών συστημάτων χτίζουμε επιπλέον λειτουργίες. Έχουμε δημιουργήσει την πληροφοριακή υποδομή και εμπειρία ώστε να βελτιώνουμε και να δίνουμε νέες ψηφιακές λύσεις».

Το e-mail του Υπουργείου Υγείας για τη δωρεά οργάνων

«Δωρεά Οργάνων - Περισσότερη Ζωή



Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,

Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι ασθενείς στην Ελλάδα σώζονται χάρη στο ανεκτίμητο δώρο της μεταμόσχευσης. Μια πράξη ιατρική, αλλά πάνω απ' όλα βαθιά ανθρώπινη, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση της είναι η δωρεά οργάνων.



Πίσω από κάθε μεταμόσχευση, υπάρχει κάποιος που έδωσε ζωή μέσα από το δικό του τέλος. Υπάρχει ένας άνθρωπος - ένας ήρωας - που πήρε μια απόφαση εν ζωή: να δωρίσει τα όργανά του μετά θάνατον και να προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς συνανθρώπους μας.



Για πολλούς ασθενείς, η μεταμόσχευση δεν είναι επιλογή, είναι η μόνη τους ευκαιρία να συνεχίζουν να ζουν.



Αν κάποτε εμείς ή κάποιος δικός μας χρειαζόταν ένα μόσχευμα για να συνεχίσει να ζει, δεν θα ευχόμασταν να υπάρξει κάποιος που θα έκανε αυτή τη γενναία πράξη;



Η συνέχιση της ζωής βρίσκεται στα χέρια μας. Σε μια κοινωνία υπέρ της δωρεάς οργάνων, οι λίστες αναμονής θα εξαλείφονταν και κάθε ασθενής θα έβρισκε μόσχευμα όταν το χρειαζόταν.



Με μια απλή κίνηση, μπορούμε να δηλώσουμε την επιθυμία μας να γίνουμε δωρητές οργάνων.



Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πώς λειτουργεί η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων, επισκέψου την επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Αν θέλεις να εγγραφείς τώρα ως δωρητής ή δωρήτρια, μπες εδώ.

Συζήτησε αυτή σου την απόφαση με την οικογένειά σου. Είναι πολύ σημαντικό, οι δικοί σου άνθρωποι, να γνωρίζουν την επιθυμία σου αυτή.



Στη Δωρεά Οργάνων, η ελπίδα επιβίωσης έρχεται μέσα από τον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι το μεγαλείο της. Μοιράσου το».