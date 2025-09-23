Dua Lipa: Απέλυσε τον επί χρόνια μάνατζέρ της - «Τον θεωρεί υποστηρικτή του Ισραήλ» λένε πηγές

Η Dua Lipa φέρεται να απέλυσε τον ατζέντη της αφού εκείνος υπέγραψε επιστολή με την οποία ζητούσε να αποσυρθεί το φιλοπαλαιστινιακό ιρλανδικό ραπ συγκρότημα Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury τον Ιούλιο.

Πριν από το φεστιβάλ, αρκετοί επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας και καλλιτέχνες είχαν υπογράψει μια ιδιωτική επιστολή που εστάλη στον ιδρυτή του φεστιβάλ, Michael Eavis, καλώντας τον να αποκλείσει το συγκρότημα.

Ωστόσο, η επιστολή διέρρευσε και καταδικάστηκε από άλλους στον χώρο της μουσικής, με αποτέλεσμα οι Kneecap να εμφανιστούν κανονικά στη σκηνή που τους είχε δοθεί. Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν και ο David Levy, μάνατζερ της Dua Lipa από το πρακτορείο ταλέντων WME.

Dua Lipa has fired her longtime manager, David Levy, after he signed a letter asking the Glastonbury Festival to drop the pro-Palestinian rap group, Kneecap. She has been vocal about supporting Palestinian rights, writing in May: “Burning children alive can never be justified.” pic.twitter.com/aAiR4VbU74 — AJ+ (@ajplus) September 22, 2025

Σύμφωνα με το ΑL JAZZERA που επικαλείται ρεπορτάζ της The Mail on Sunday, η απόφαση της Dua Lipa να απολύσει τον Levy πηγάζει από τη φιλοπαλαιστινιακή της στάση που «δεν ευθυγραμμίζεται» με εκείνη του πρώην πλέον μάνατζέρ της.

«Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της απαίσιας μεταχείρισης των Παλαιστινίων και αυτό κατέστη σαφές μέσω της επιστολής που υπέγραψε και έστειλε στον Michael Eavis», δήλωσε η ανώνυμη πηγή στην The Mail.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Kneecap επέκριναν την καναδική κυβέρνηση επειδή απαγόρευσε στο ραπ συγκρότημα να εισέλθει στη χώρα, κατηγορώντας τους ότι προωθούν πολιτική βία και τρομοκρατία με την υποστήριξη οργανώσεων όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Σε απάντησή τους, οι Kneecap δήλωσαν ότι τα σχόλια του Vince Gasparro, μέλους του καναδικού κοινοβουλίου από το κόμμα των Φιλελευθέρων και υφυπουργού για την καταπολέμηση του εγκλήματος, είναι «εντελώς ψευδή και βαθιά κακόβουλα» και απείλησαν να κινηθούν νομικά εναντίον του.

Περισσότεροι φιλοπαλαιστίνιοι καλλιτέχνες έχουν καλέσει τη μουσική βιομηχανία να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση. Την Παρασκευή, περισσότεροι από 400 μουσικοί και δισκογραφικές εταιρείες υπέγραψαν την πρωτοβουλία «No Music for Genocide», αποσύροντας τη μουσική τους από το Ισραήλ ως απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα και στην «εθνοκάθαρση στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη».