Duran Duran: Το συγκρότημα των 80s που μπήκε σε κάθε δωμάτιο κοριτσιού

Οι Duran Duran δημιουργήθηκαν το 1978 στην πόλη Μπέρμιγχαμ των βρετανικών Δυτικών Μίντλαντς. Ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες των 80s και ένας από τους κύριους εκφραστές της αποκαλούμενης «Δεύτερης Βρετανικής Απόβασης» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από το 1980 έχουν κυκλοφορήσει 14 singles με παρουσία στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους. Μουσικά κινούνται στον χώρο της ποπ/ροκ σκηνής με στοιχεία new wave/synth-pop.

Το συγκρότημα δεν έχει σημειώσει, ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 21 επιτυχίες στο «Top 20» της Γηραιάς Αλβιώνας. Τα πολυάριθμα βραβεία και οι διακρίσεις τους, περιλαμβάνουν οκτώ Lifetime Achievement Awards, δύο βραβεία Grammy, δύο Brit Awards -συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για «Outstanding Contribution to Music» το 2004- και ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ, ενώ ο Ντέιβιντ Λιντς σκηνοθέτησε το εξαιρετικό «Duran Duran: Unstaged» το 2014.

Αμέτρητοι καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει samples από τραγούδια τους, από τον Notorious B.I.G. μέχρι τους 5 Seconds of Summer, ενώ τα κομμάτια τους έχουν διασκευαστεί από μπάντες όπως οι Muse, Deftones και άλλοι.

Το «Rio» έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα «100 σπουδαιότερα βρετανικά άλμπουμ» του Q, στα «100 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών» του NME και στα «100 καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 1980» του Pitchfork.

Μετά την εμφάνισή τους και με δεδομένη την έφεση και το ενδιαφέρον τους για τη μόδα, η ροκ μουσική δεν έμοιαζε ποτέ ξανά η ίδια και η επίδρασή τους ως style icons έχει πολλάκις μνημονευθεί.

Η αρχή

Το συγκρότημα σχηματίστηκε από τους Νικ Ρόουντς (συνθεσάιζερ) και Τζον Τέιλορ (μπάσο, κιθάρα). Οι δύο νεαροί μουσικοί αρχικά συνεργάστηκαν με τον Στίβεν Ντάφι (φωνητικά) και τον Σίμον Κόλεϊ (κιθάρα). Το συγκρότημα πήρε το όνομα Duran Duran από τον ομώνυμο χαρακτήρα της ταινίας «Barbarella» που προβλήθηκε στις αίθουσες το 1968.

Το 1980, οι Ντάφι και Κόλεϊ αποχώρησαν από το συγκρότημα και προστέθηκαν οι Ρότζερ Τέιλορ (ντραμς) και Σάιμον Λε Μπόν (φωνητικά). Με αυτήν τη σύνθεση, η μπάντα κυκλοφόρησε το πρώτο single, «Planet Earth», το οποίο έγινε αμέσως πολύ μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία.

Οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες

Την επόμενη χρονιά, οι Duran Duran κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο που άκουγε στο όνομα του συγκροτήματος. Εκεί υπήρχαν κομμάτια που έκαναν πάταγο όπως τα «Girls on Film», «Rio» και «Hungry Like the Wolf».

Οι νεαροί με τα εμβληματικά χτενίσματα έγιναν αμέσως ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα της εποχής, με τους στίχους των τραγουδιών τους να μιλάνε για αγάπη, σεξ και ρομαντισμό, ενώ, τα βιντεοκλίπ που πρωταγωνίστησαν αποτέλεσαν «σταθμό» αφού χαρακτηρίστηκαν ως «πρωτοποριακά» για την εποχή.

Τα κορίτσια εκείνων των δεκαετιών, ώριμες γυναίκες σήμερα, έκαναν ουρές για το χατίρι τους, ενώ αφίσες τους κοσμούσαν κάθε δωμάτιο που ο ιδιοκτήτης του σέβονταν τον μουσικό του εαυτό.

To soundtrack στην ταινία του Τζέιμς Μποντ

Το 1985 η βρετανική μπάντα κατάφερε να έχει παρουσία και στη μεγάλη οθόνη, φτάνοντας ακόμα και στο νούμερο 1 των ΗΠΑ. Το τραγούδι «A View To A Kill» έγινε το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνιστή τον ήρωα του Ίαν Φλέμινγκ. Στο φιλμ που είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό ως «Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος», τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ ενσάρκωνε ο υπέροχος Ρότζερ Μουρ.

Ήδη από το 1982 είχαν κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ τους, «Rio». Ο δίσκος έκανε ακόμα μεγαλύτερο «γκελ» στον κόσμο, με singles όπως τα «Rio», «Save a Prayer» και «Is There Something I Should Know». Οι Duran Duran έγιναν παγκόσμιοι σταρ, με τον κόσμο να συρρέει κατά χιλιάδες στις συναυλίες τους, ενώ απέκτησαν εκατομμύρια θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επιτυχιών... συνέχεια και τα «πηγαινέλα»

Στα επόμενα έτη συνέχισαν να κάνουν επιτυχίες κυκλοφορώντας δίσκους και singles που γίνονταν αμέσως ανάρπαστα. Το 1983 ήταν η σειρά των άλμπουμ «Seven» και «Ragged Tiger», με singles τα «Union of the Snake», «New Moon on Monday» και «The Reflex». Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Notorious», με το ομώνυμο single και τα «A View to a Kill» και «Ordinary World».

Το 1986 ο Σάιμον Λε Μπόν αποχώρησε από το συγκρότημα, για να δοκιμάσει την τύχη του κάνοντας σόλο καριέρα. Οι Duran Duran συνέχισαν ως τρίο, με τον Αντι Ρέι να αναλαμβάνει τα φωνητικά και το 1987, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Liberty» με το δημοφιλέστατο «Wild Boys».

Το 1990 ο Λε Μπόν επέστρεψε στο συγκρότημα και η μπάντα συνέχισε τις περιοδείες, αλλά η επιτυχία δεν ήταν ανάλογη με αυτήν των προηγούμενων ετών.

Το 2004 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Astronaut», μετά από οκτώ χρόνια «ανομβρίας» και έξι χρόνια μετά ήρθε η σειρά του «All You Need Is Now», το οποίο αποτέλεσε την «επιστροφή στις ρίζες τους». Ο δίσκος γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία με δημοφιλή singles τα «All You Need Is Now» και «Girl Panic!».

Το 2015, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Paper Gods», το οποίο ήταν ακόμη πιο επιτυχημένο, με τους Duran Duran να συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα στον κόσμο.

Tο 2021 δημιούργησαν το «Future Past», ενώ η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το «Danse Macabre», θα είναι η αιχμή του δόρατος κατά την παρουσία τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Release Athens 2024, που θα λάβει χώρα στην πλατεία Νερού την Πέμπτη 18 Ιουλίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15/1 στις 12:00 και θα κοστολογούνται προς 60 ευρώ για συγκεκριμένο αριθμό. Για τους ακόμα πιο ένθερμους υποστηρικτές του συγκροτήματος θα υπάρχουν και VIP «μαγικά χαρτάκια» σε περιορισμένο αριθμό, με αρχική τιμή τα 180 ευρώ.