Δυο «αιώνιοι» στην μάχη της ρακέτας: Ο σέντερ που προτάθηκε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Με την υπόθεση Βαλαντσιούνας να δυσκολεύει αρκετά για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ψάχνει ένα σέντερ για να πλαισιώσει Μιλουτίνοφ και Αντετοκούνμπο, το «σαφάρι» των μεταγραφών συνεχίζεται.

Αμφότεροι κοιτάζουν για λύσεις από το NBA, αφού εκεί μπορούν να προκύψουν αρκετές περιπτώσεις, με την αγορά της Ευρώπης να είναι αρκετά περιορισμένη.



Ένας από τους παίκτες που εξετάζεται είναι ο Πορτογάλος Νίμιας Κέτα. Ο 26χρονος σέντερ έχει συμβόλαιο με τους Μπόστον Σέλτικς (είχε υπογράψει τριετές το 2024) αξίας 2,3 εκατομμυρίων τη σεζόν. Το ποσό δεν είναι απαγορευτικό για τον Παναθηναϊκό αλλά ούτε και για τον Ολυμπιακό, αφού ο παίκτης έχει προταθεί και στις δύο ομάδες.



Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο είναι το... ρόστερ των Μπόστον Σέλτικς. Με τις αποχωρήσεις των Αλ Χόρφορντ, Κρίσταπς Προρζίνγκις και Λουκ Κορνέ, ο 26χρονος Πορτογάλος θα έχει την ευκαιρία πάρει σημαντικό ρόλο στους πρωταθλητές του 2024, αφού μαζί με τον Λούκα Γκάρτζα (άντε και τον Εξέβιερ Τίλμαν σε... χαμηλά σχήματα) είναι οι μοναδικοί σέντερ που έχουν απομείνει. Και κανένας δεν είναι για... βασικός.



Το who is who του Κέτα και το μη απαγορευτικό buy out



Reuters

Αν πάντως, υπάρχει συμφωνία με όλες τις πλευρές το buy out δεν θα αποτελούσε εμπόδιο. Άλλωστε, το ακριβές συμβόλαιο του Νεμία Κέτα, είναι κάπως... εύθραυστο. Προβλέπονται γι' αυτόν $2,349,578 για τη σεζόν 2025/26. Από αυτά τα $1,174,789 είναι εγγυημένα και τα υπόλοιπα για να του πιστωθούν θα πρέπει να είναι στο τελικό ρόστερ των Μπόστον Σέλτικς τη μέρα που θα αρχίσει το πρωτάθλημα.



Ο Κέτα αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια για τους Σέλτικς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24, ενώ φέτος έπαιξε σε 62 παιχνίδια, αριθμός ρεκόρ καριέρας, και ξεκίνησε βασικός σε έξι αγώνες (μηδέν στις πρώτες τέσσερις σεζόν του). Επίσης, συμμετείχε σε τέσσερα από τα 11 παιχνίδια των playoffs.



Ο Πορτογάλος σέντερ είχε μέσο όρο 5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 0.7 μπλοκ ανά παιχνίδι, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 65% στα σουτ εντός πεδιάς σε 13,9 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Σε 17 αγώνες κατάφερε να μαζέψει πάνω από επτά ριμπάουντ.



Ο Κέτα γεννήθηκε το 1999 στη Λισαβόνα. Ο ύψους 213 εκατοστών σέντερ ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στην Μπαρεϊρένσε και το 2017 μετακινήθηκε στην Μπενφίκα. Έκανε το βήμα για το NBA το 2021 για λογαριασμό των Κινγκς που τον επέλεξαν στο Νο.39 του draft. Το 2023 αποχώρησε για τους Σέλτικς και την επόμενη χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA.