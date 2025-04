Δύο αθηναϊκά μπαρ στα καλύτερα του κόσμου - Τα στέκια που διακρίθηκαν με «Michelin των μπαρ»

Το 2024 έκανε πρεμιέρα το Pinnacle Guide, ένας διεθνής οδηγός αφιερωμένος αποκλειστικά στα μπαρ, που φιλοδοξεί να γίνει ό,τι είναι ο Michelin Guide για τα εστιατόρια. Με σύστημα αξιολόγησης που απονέμει pin (καρφίτσες), ο οδηγός επιβραβεύει όχι μόνο τα εξαιρετικά κοκτέιλ αλλά και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν τα κορυφαία μπαρ του κόσμου.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί δύο γύροι απονομών, και η κορυφαία διάκριση των τριών pin παραμένει προνόμιο μόνο ενός μαγαζιού: του Lyaness στο Λονδίνο. Το bar του θρυλικού Ryan Chetiyawardana συνεχίζει να ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή προσέγγιση στα υλικά και την επιστημονική ακρίβεια στην παρασκευή των ποτών.

Στον πιο πρόσφατο γύρο, 31 νέα μπαρ μπήκαν στο club των βραβευμένων - πέντε απέσπασαν δύο pin, ενώ άλλα 25 τιμήθηκαν με ένα pin. Ανάμεσά τους και το πολυσυζητημένο Little Red Door στο Παρίσι, ένα speakeasy διαμαντάκι στη Le Marais με θεματικά μενού που αλλάζουν ανά τακτά διαστήματα.

Στη λίστα ξεχωρίζουν ακόμη το Hanky Panky στην Πόλη του Μεξικού – ένα old-school members-only bar – και το The Diplomat στο Χονγκ Κονγκ, γνωστό για τα προσεγμένα craft cocktails του.

Δύο μπαρ στην καρδιά της Αθήνας ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες φιγουράρουν και δύο ελληνικά μπαρ από την καρδιά της Αθήνας.

Το The Bar In Front of The Bar, που με τη μυστική του είσοδο και τη δημιουργικότητά του έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό, απέσπασε δύο pin, ενώ το διαχρονικό Baba Au Rum, που παραμένει σταθερή αξία στον κόσμο του cocktail, τιμήθηκε με ένα pin.

Αξίζει να σημειωθεί πως και τα δύο bars έχουν ήδη γράψει ιστορία: το Baba Au Rum κατέκτησε πέρυσι τη 17η θέση στη λίστα με τα 100 καλύτερα bars του κόσμου, ενώ το The Bar In Front of The Bar βρέθηκε στην 51η θέση.

Η λίστα με τα μπαρ που διακρίθηκαν με ένα και δύο Ρin

Two pin bars:

Bar 1802, Παρίσι, Γαλλία

Kaito del Valle, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

Kioku Bar at The OWO, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Little Red Door, Παρίσι, Γαλλία

The Bar In Front Of The Bar, Αθήνα, Ελλάδα

The Cambridge Public House, Παρίσι, Γαλλία

One pin bars: