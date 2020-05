Eurogroup: Για τη διαδικασία χορήγησης δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σε χώρες της Ευρωζώνης που θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του οικονομικού αντίκτυπου του κορονοϊού, συμφώνησε το Eurogroup στη σημερινή συνεδρίασή του με τηλεδιάσκεψη. Όπως δήλωσαν ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ, Πάολο Τζεντιλόνι, και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν μετά τη συνεδρίαση, τα δάνεια αυτά θα φθάνουν έως το 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας, θα έχουν 10ετή διάρκεια και σχεδόν μηδενικό επιτόκιο με τα σημερινά δεδομένα στις αγορές, ενώ μοναδικός όρος για τη χορήγησή τους θα είναι να χρηματοδοτούν υγειονομικές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την επιδημία της COVID-19.

Οι αιτήσεις για τη λήψη αυτών των πιστωτικών γραμμών μπορεί να γίνει έως το τέλος του 2022.

Ο επικεφαλής του ESM είπε ότι υπήρξε συμφωνία για το ποιες δαπάνες θα μπορούν να καλυφθούν και ότι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, ενώ πρόσθεσε ότι σε μία εβδομάδα θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του ESM για να εγκρίνει τη συμφωνία του Eurogroup.

Ο κ. Τζεντιλόνι τόνισε ότι η εποπτεία των χωρών για τα δάνεια αυτά θα αφορά μόνο τη σωστή χρήση τους. Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, είπε ο Επίτροπος, κρίθηκαν επιλέξιμες για τη χορήγηση των πιστωτικών γραμμών του ESM, καθώς όλες θεωρούνται ότι έχουν βιώσιμο χρέος. Σε ανακοίνωση του Eurogroup σημειώνεται ότι τα δάνεια του ESM για την COVID-19 θα έχουν μία προσαύξηση 10 μονάδων βάσης (δηλαδή 0,1% επιπλέον του κόστους που δανείζεται ο ESM από τις αγορές που είναι σήμερα σχεδόν μηδενικό), ενώ θα υπάρχει μία αρχική προμήθεια 25 μονάδων βάσης και μία ετήσια προμήθεια 0,5 μονάδων βάσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι «σήμερα έγινε μεγάλη πρόοδος για τη διαμόρφωση της πορείας της Ευρώπης προς την ανάκαμψη. Η στήριξη του ESM στην πανδημία – ένα μοναδικό εργαλείο – θα προσφέρει σημαντική βοήθεια σε όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωζώνης που τη χρειάζονται.

Great progress made today by the #Eurogroup on shaping Europe’s road to recovery. The @ESM_Press Pandemic Crisis Support – a unique tool – will provide important assistance to all euro area Member States that need it. pic.twitter.com/2HiLKGiAgK

— Christine Lagarde (@Lagarde) May 8, 2020