Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στο Kontra24 με τον Αναστασία Γιάμαλη επισήμανε ότι ο εμπορικός κόσμος είναι κάθετα αντίθετος με το Click Away, γιατί αυτό στηρίζει μόνο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ είναι υπερ του Click in Shop (παράδοση εντός). Με τον Click Away στην ήδη κατεστραμμένη αγορά προστίθεται ακόμη ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνον οι επιχειρήσεις που δεν ανοίγουν, αλλά κάποιες επιχειρήσεις κάνανε για παράδειγμα τροφοδοσίες, και αυτά τα χρήματα πάνε χαμένα, πάνε και τα εμπορεύματα χαμένα.

Το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Αθηνών, όπως είπε ο πρόεδρος του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, θεωρεί δεδομένο ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν ξανανοίξουν μετά την πανδημία και γι αυτό οι επαγγελματίες ζητούν να ανοίξουν “εδώ και τώρα, από την Δευτέρα με click and shop, γιατί εφόσον η κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας, η καταστροφή που θα φέρει, η οικονομική, η οικογενειακή, αλλά και το ξεκλήρισμα πολλών ανθρώπων από τις δουλειές τους θα είναι τεράστια.” ενώ επισήμανε “όταν είναι ανοιχτά τα Super Market που μπαίνουν μέσα 20 και 30 άνθρωποι, όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία αύριο, που επίσημες εκθέσεις δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν ανοίγει το λιανεμπόριο που ένας πελάτης είναι κάθε φορά μέσα και ψωνίζει”

Γιώργος Καββαθάς: Έρχονται λουκέτα στο 50% των επιχειρήσεων προειδοποιεί η ΓΣΕΒΕΕ

Περιοριστικές χαρακτήρισε τις προθεσμίες για την τελευταία επιστρεπτέα προκαταβολή ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο». Ζήτησε, μάλιστα, από την κυβέρνηση να δεσμευθεί, εάν δεν δοθεί το ποσό του 1,5 δισ. στους ενδιαφερόμενους, να υπάρξει παράταση, ώστε να ενταχθούν στο μέτρο οι έμποροι και οι βιοτέχνες.

Σχετικά με την παράταση των περιοριστικών μέτρων, υποστήριξε ότι «αντί να προχωρήσουμε στο άνοιγμα της αγοράς, κλείνουμε την αγορά. Μια αγορά που έχασε την εορταστική περίοδο, χάνει και την εκπτωτική περίοδο που ξεκινά την Δευτέρα. Υπάρχει και το θέμα των επιταγών».

Ακόμα, έκανε λόγο για «παλινωδίες» στο τρόπο ανοίγματος της αγοράς τον Δεκέμβριο.

Την ίδια ώρα, έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου, σχετικά με την εστίαση. «Η εστίαση παραμένει κλειστή χωρίς προοπτική ανοίγματος και χωρίς κανένα μέτρο στήριξης του κλάδου. Χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα στήριξης. Αν δεν γίνει αυτό θα κλείσει το 50% των επιχειρήσεων» τόνισε, λέγοντας ότι στην εστίαση απασχολούνται 330.000 άτομα, ενώ έμμεσα, αφορά ένα εκατομμύριο κόσμο.

