Ο πληθωρισμός στην Τουρκία σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο έφθασε το 61,5% σε, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή, που τροφοδοτείται ιδιαιτέρως από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, διαμορφώθηκε στο 4,75% σε μηνιαία βάση.

Ο πληθωρισμός, που καταγράφει αύξηση από τον Ιούλιο, υποχώρησε στο 38,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, το χαμηλότερο ποσοστό του τελευταίου ενάμισι έτους, αφού ανήλθε στο 85,5% τον Οκτώβριο του 2022.

Διαμορφώθηκε στο 58,9% τον Αύγουστο, με πολύ ισχυρή αύξηση των τιμών σε μηναία βάση (+9,1%), ύστερα από την ήδη σημαντική άνοδο του Ιουλίου (+9,6%).

Παρότι αυξημένα, τα επίσημα στοιχεία αμφισβητούνται από τους ανεξάρτητους οικονομολόγους της ομάδας έρευνας για τον πληθωρισμό (Enag), που υπολογίζουν την αύξηση των τιμών καταναλωτή στο 130,1% σε ετήσια βάση.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, που αύξησε το βασικό της επιτόκιο από το 8,5% στο 30% από τα τέλη Ιουνίου για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου νέες αυξήσεις επιτοκίων «έως ότου βελτιωθούν σημαντικά οι προοπτικές του πληθωρισμού».

Οικονομολόγοι εκτιμούν σε κάθε περίπτωση ότι ο πληθωρισμός θα ακολουθήσει αυξητική τροχιά έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 – τουλάχιστον.

Εγκλωβισμένη σε ένα σπιράλ υποτίμησης-πληθωρισμού, η Τουρκία καταγράφει διψήφιο πληθωρισμό χωρίς διακοπή από τα τέλη του 2019, γεγονός που καθιστά το κόστος διαβίωσης ιδιαιτέρως βαρύ για πολλές οικογένειες.

Consumer Price Index, September 2023

Consumer price index (CPI) realized as 61.53% annually and 4.75% monthly

