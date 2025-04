Έκαναν «γυαλιά-καρφιά» ένα Tesla δημοσίως στο Λονδίνο ως... έργο τέχνης - «Δωρεάν ψυχοθεραπεία»

Φόρεσαν προστατευτικά κράνη, πήραν βαριοπούλες στα χέρια και όρμησαν. Ακτιβιστές κατά του Έλον Μασκ εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους εναντίον του αφεντικού της Tesla και δισεκατομμυριούχου, κάνοντας «γυαλιά-καρφιά» ένα από τα πολυτελή αυτοκίνητά του.

Το σπάσιμο ενός Tesla προηγούμενης γενιάς που προοριζόταν για σκραπ οργανώθηκε ως ένα δημόσιο έργο τέχνης στο Λονδίνο, από την ομάδα «Everyone Hates Elon» («Όλοι μισούν τον Έλον»).

Φωτό: Reuters

Σκοπός του καλλιτεχνικού αυτού ακτιβισμού ήταν «να δημιουργηθεί μια συζήτηση σχετικά με την ανισότητα του πλούτου», όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος της ομάδας.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στα στούντιο Hardess στο νότιο Λονδίνο την Πέμπτη (10/4) για να βάλει ο καθένας το «λιθαράκι» του στην καταστροφή του Tesla.

Το κατεστραμμένο ηλεκτρικό όχημα, με γραμμένα συνθήματα κατά του Μασκ και της οικονομικής ανισότητας πάνω του, πρόκειται να δημοπρατηθεί τις επόμενες εβδομάδες για περίπου 14.000 λίρες και τα έσοδα θα πάνε σε τράπεζες τροφίμων.

Φωτό: Reuters

«Δίνουμε στους Λονδρέζους την ευκαιρία να αντισταθούν στο ακροδεξιό μίσος και στους δισεκατομμυριούχους και να εκφράσουν πώς αισθάνονται για την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου», είπε η ομάδα. «Η θεραπεία είναι ακριβή, αλλά αυτή εδώ είναι δωρεάν», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ένιωσα κάθαρση»

Η Τάλια Ντενισένκο, μια 32χρονη συγγραφέας, φορούσε μια ουκρανική σημαία καθώς έπαιρνε ένα σφυρί και το κατέβαζε στο καπό του αυτοκινήτου. Από τα ηχεία ακουγόταν το Hit Me Baby One More Time της Μπρίτνεί Σπίαρς. «Η οικογένειά μου είναι Ουκρανή και ο Έλον Μασκ θέλει να συνεχίσει να μας έχει στα βάσανα», είπε. «Τα πράγματα φαίνονται πολύ απογοητευτικά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια μικρή θεραπεία», πρόσθεσε, σύμφωνα με τον Guardian.

Φωτό: Reuters

Από την πλευρά της, η Άλις Ρότζερς, μια 24χρονη ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, με καταγωγή από το Ιλινόις, υπογράμμισε: «Ο Μασκ ενεργεί με τρόπους που παραβιάζου το Σύνταγμά μας. Ανησυχώ πολύ με αυτό που βλέπω -στερεί χρήματα από οργανώσεις και κόβει την USAID. Αυτό ήταν πραγματικά κάθαρση. Δεν είμαι κανονικά ταραχοποιός, αλλά αυτό ήταν πραγματικά καλό».

Φωτό: Reuters

«Πρόκειται για μια ιδιωτική εκδήλωση με ένα μεταχειρισμένο Tesla που προοριζόταν για σκραπ, είναι ένα εποπτευόμενο, ελεγχόμενο έργο τέχνης και υπάρχουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας», είπε ένας εκπρόσωπος της ομάδας «Everyone Hates Elon». «Προτρέπουμε τους ανθρώπους να μην βλάψουν άλλα Tesla ή άλλα αυτοκίνητα», πρόσθεσε.

Η μπαταρία του Tesla αφαιρέθηκε και ανακυκλώθηκε.