Εκατομμύρια θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ πανηγυρίζουν την επιλογή του Γουόλς

Θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ εκφράζουν εδώ και δύο ημέρες την ικανοποίησή τους που η υποψήφια Πρόεδρος των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, αποφάσισε να επιλέξει τον Τιμ Γουόλς, κυβερνήτη της Μινεσότα, για υποψήφιο Αντιπρόεδρο. Μάλιστα, ξέθαψαν τα μηνύματα και τις δηλώσεις του δημοφιλούς πολιτικού που έχει επανειλημμένα εκφράσει το θαυμασμό του για τη διάσημη τραγουδίστρια.

Το Νοέμβριο του 2022, λίγο αφότου η εταιρεία Ticketmaster ανακοίνωσε ότι ξεπούλησε η περιοδεία της Σουίφτ, Eras Tour, ο Τιμ Γουόλς ανέβασε στο Χ μία φωτογραφία της γάτας του που έδειχνε πολύ αγχωμένη, με λεζάντα «ο Άφτον, αφού πέρασε όλη τη μέρα στο διαδίκτυο και δεν κατάφερε να αγοράσει εισιτήρια για την Τέιλορ Σουίφτ». Και όπως είναι γνωστό, η διάσημη σταρ λατρεύει στις γάτες και, μάλιστα, έχει και η ίδια τρεις.



Η αδιάφορη απάντηση της Ticketmaster προκάλεσε σάλο στους θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ – γνωστοί και ως Swifties. Έκτοτε, ο Γουόλς έχει υποστηρίξει τα δικαιώματα των καταναλωτών και τους αντιμονοπωλιακούς κανονισμούς. Πριν από λίγο καιρό υπέγραψε και το «νομοσχέδιο Τέιλορ Σουίφτ», το οποίο σχεδιάστηκε για να προσφέρει περισσότερη διαφάνεια και να προστατεύει τους καταναλωτές που αγοράζουν εισιτήρια διαδικτυακά, και στη συνέχεια έγινε νόμος στη Μινεσότα.



Οι Swifties είναι, επίσης, πολύ ευχαριστημένοι που ο Γουόλς ανακήρυξε «δύο μέρες για την Τέιλορ Σουίφτ» στη Μινεσότα πέρυσι, την 23η και 24η Ιουνίου, για να γιορτάσει τον ερχομό της περιοδείας της στο στάδιο της Μινεάπολις.

«Αυτός είναι δικός μας…»

Την επιλογή Γουόλς πανηγύρισε και ο λογαριασμός, @Swifties4Kamala, που δημιουργήθηκε από θαυμαστές της ποπ σταρ με σκοπό να μαζέψουν χρήματα για να στηρίξουν την προεκλογική της εκστρατεία. Μάλιστα, ένας χρήστης έγραψε: «Αυτός είναι δικός μας…» χρησιμοποιώντας στίχους από το τραγούδι, «Willow».

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ πανηγύρισαν την επιλογή της Κάμαλα Χάρις με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι ο κυβερνήτης της Μινεσότα είναι «φανατικός Swiftie».

Μάλιστα, προς τιμήν του, πολλοί θαυμαστές έφτιαξαν τα βραχιόλια της φιλίας – μία παράδοση της περιοδείας, Eras Tour – που αντλεί την έμπνευσή της από τους στίχους του τραγουδιού, «You're on Your Own, Kid».

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι η μόνη ποπ σταρ που στηρίζει ο Γουόλς. Πέρυσι, ανακήρυξε την 20ή Ιουλίου «μέρα της Μπιγιονσέ» στη Μινεσότα για να σηματοδοτήσει την άφιξή της στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, ενθουσιάζοντας τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι η Beyoncé έδωσε την έγκρισή της στη Χάρις να χρησιμοποιήσει το τραγούδι της, «Freedom» στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της, ενώ η Σουίφτ δεν έχει ακόμα μιλήσει δημόσια για τις εκλογές του Νοεμβρίου.