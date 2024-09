Ελ Μακφέρσον: Αποκάλυψε την κρυφή μάχη με τον καρκίνο του μαστού και την άρνηση να κάνει χημειοθεραπεία

Όπως εξήγησε η Ελ Μακφέρσον, όταν έμαθε ότι έχει καρκίνος του μαστού πριν από 7 χρόνια αποφάσισε να μην κάνει χημειοθεραπεία, ενώ εξήγησε ότι τώρα βρίσκεται σε ύφεση.

Στα απομνημονεύματά της με τίτλο: «Life Lessons and Learning How to Trust Yourself» αποκαλύπτει ότι ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση για να θεραπευτεί παρά τις συμβουλές των γιατρών και τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της.

Ήταν ένα σοκ, ήταν απροσδόκητο, ήταν μπερδευτικό, ήταν τρομακτικό με πολλούς τρόπους και μου έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να σκάψω βαθιά στην εσωτερική μου αίσθηση για να βρω μια λύση που να λειτουργεί για μένα. Οι γιατροί μου συνέστησαν να χημειοθεραπεία, μαστεκτομή και αποκατάσταση του μαστού, ωστόσο εγώ αφού προσευχήθηκα και διαλογίστηκα σε μια παραλία στο Μαϊάμι, επέλεξα να εμπιστευτώ την φύση του σώματός του και την θεραπεία που είχα επιλέξει» εξηγεί το πρώην μοντέλο.

«Πίστευα ότι η χημειοθεραπεία και η χειρουργική επέμβαση ήταν πολύ ακραίες μέθοδοι. Νοίκιασα λοιπόν ένα σπίτι στο Φοίνιξ της Αριζόνα και για οκτώ μήνες το αντιμετώπισα ολιστικά με τη βοήθεια ενός οστεοπαθητικού γιατρού, ενός ολιστικού οδοντιάτρου, ενός χειροπράκτη και δύο θεραπευτών» αναφέρει στη συνέντευξη που έδωσε στο «Women's Weekly».

Η Ελ Μακφέρσον εξήγησε ότι τώρα η κατάσταση της υγείας της βρίσκεται σε κλινική ύφεση, αλλά η ίδια προτιμά να την αποκαλεί απόλυτη ευεξία και ότι η οικογένειά της είχε αντιδράσεις στις αποφάσεις της. Ο μικρότερός της γιος συμφωνούσε με τον τρόπο προσέγγισης της ασθένειας, ενώ ο μεγαλύτερος γιος της, όπως και ο πρώην σύζυγός της δεν συμφωνούσαν με τις μεθόδους της., παρ' όλα αυτά την στήριξαν.