Έλενα Παπαβασιλείου: «Δεν ψάχνω “φιλίες τηλεοπτικές”»

Η Έλενα Παπαβασιλείου περιμένει το φθινόπωρο για να ξεκινήσει τη νέα της τηλεοπτική χρονιά στο ACTION 24. To «EQ» μπαίνει στον 3ο κύκλο και εκείνη είναι πολύ χαρούμενη με την επιτυχία της εκπομπής της, όμως κοιτάζει μπροστά. «Είμαι από τη φύση μου άνθρωπος που θέτει στόχους, αλλά επειδή είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και πιστεύω στη διαρκή εξέλιξη, σπάνια σταματώ για να “μετρήσω” τις κατακτήσεις. Προτιμώ να επικεντρώνομαι στο τι μπορώ να εξελίξω. Αυτή η στάση με κρατά σε εγρήγορση», είπε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.

Ποια συνέντευξη ξεχώρισες;

«Με συγκίνησε η αγάπη της συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ για την Ελλάδα, ο αυθόρμητος ενθουσιασμός του Οτο Ρεχάγκελ να τραγουδήσουμε μαζί τον Εθνικό μας ύμνο στην επέτειο για τα 20 χρόνια της κατάκτησης του “Euro”, τα λόγια της Κατερίνας Στανίση για την ενδοοικογενειακή βία, η αφοσίωση για την επιστήμη και το διαστημικό πρόγραμμα του Σταμάτη Κριμιζή, η προσπάθεια και τα ψυχικά αποθέματα του Πύρρου Δήμα για να κατακτήσει τόσα μετάλλια στις Ολυμπιάδες».

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θα ήθελες να φιλοξενήσεις και δεν έχει συμβεί ακόμα;

«Θα ήθελα πολύ να φιλοξενήσω στην εκπομπή μου τη Βερόνικα Αντετοκούνμπο, που η πορεία της ζωής της και της οικογένειάς της δείχνουν μεγάλη δύναμη ψυχής και αξίες όπως η αγάπη και πολλά άλλα που θα ήθελα να ξετυλίξουμε μαζί. Επίσης θα ήθελα να φιλοξενήσω τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Με γοητεύουν οι ευφυείς προσωπικότητες και με ενθουσιάζει να συνομιλώ μαζί τους και να μας επιτρέπουν να μπαίνουμε για λίγο στο μυαλό τους».

Με γοητεύουν οι ευφυείς προσωπικότητες

Πέρασες κάποια χρόνια εκτός τηλεόρασης. Πώς είδες τη μικρή οθόνη από απόσταση;

«Υπήρξαν κάποια χρόνια που ήμουν εκτός τηλεόρασης, όχι επειδή έπαψα να την αγαπώ, αλλά γιατί βρισκόμουν σε περίοδο βαθιάς αφοσίωσης στις σπουδές μου. Ειδικά κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού, ένιωσα την ανάγκη να βυθιστώ ολοκληρωτικά στη γνώση και δεν υπήρχε χώρος για τίποτα άλλο. Η τηλεόραση, βέβαια, υπήρξε πάντα κομμάτι μου, από παιδί τη θεωρούσα κάτι μαγικό, ένα παράθυρο στον κόσμο. Και γι’ αυτό, η επιστροφή μου σε αυτήν ήρθε με ακόμα μεγαλύτερη συνείδηση και όρεξη να δημιουργήσω ουσιαστικά πράγματα».

Έκανες φίλους από τον χώρο της τηλεόρασης;

«Έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά και ναι, με κάποιους από αυτούς έχουμε χτίσει ουσιαστικούς δεσμούς. Δεν είναι εύκολο, γιατί η τηλεόραση είναι ένας χώρος έντονου ρυθμού, φιλοδοξιών και συνεχών μετατοπίσεων και δεν αφήνει πάντα χώρο για βαθιές ανθρώπινες σχέσεις. Όμως πιστεύω ότι όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται με αυθεντικότητα και σεβασμό, δεν έχει σημασία το περιβάλλον, μπορεί να ανθίσει κάτι αληθινό. Δεν ψάχνω “φιλίες τηλεοπτικές”, αλλά σχέσεις που στηρίζονται σε κάτι περισσότερο από τη συγκυρία μιας συνεργασίας. Αν συμβεί αυτό, είναι πολύτιμο!»