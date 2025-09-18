Έλενα Τοπαλίδου: Ο τραυματισμός στο πόδι και η… συνομιλία με τον Θεό

Με ένα κατάλευκο φόρεμα, με μπαστούνι στο χέρι και γύψο στο πόδι, η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για τον τραυματισμό της με έναν λόγο ανατρεπτικό και αντισυμβατικό! «Κοίτα, είπε ο Θεός ότι αυτό το λευκό φόρεμα με τι ταιριάζει; Με μία άσπρη μπότα. Και μου λέει έχουμε μόνο δεξί πόδι και το λέω δώσε το δεξί, αυτά».

Δίχως εξηγήσεις

Η Τοπαλίδου ανέφερε επίσης πως η ίδια δίνει τις απαντήσεις και τις λύσεις στη ζωή της. «Πλέον δεν με αγχώνουν τα νέα ξεκινήματα! Μπορεί να είμαι στο σπίτι και να τα παίζω και βγαίνω στον κόσμο και λέω εντάξει το ’χεις! Έχουμε μάθει οι άνθρωποι να εξηγούμε πολλά για εμάς με μία ανάγκη οι άλλοι να μας εξυπηρετήσουν, να μας βοηθήσουν. Είχα πάντα την ανάγκη να εξηγώ τον εαυτό μου. Κάπως όμως κατάλαβα ότι η απάντηση στον δρόμο μου και η λύση, έρχονται τελικά από εμένα.

Οι συγγνώμες

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα συγγνώμη που πρέπει να λέμε, αλλά με μέτρο! «Έχω κάνει 4,5 χιλιάδες εκατομμύρια λάθη και θα κάνω κι άλλα 850.000 χιλιάδες! Δεν είναι κακή η συγγνώμη. Η προσωπική μου συγγνώμη είναι απέναντι στον γιο μου, στον εαυτό μου… Αλλά δεν είναι ότι είμαστε και με το χέρι απλωμένο και ζητάμε συγγνώμη!»

Ζήτημα καρδιάς

Όταν ρωτήθηκε για τον έρωτα η πρωταγωνίστρια του θεάτρου και της τηλεόρασης είπε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και εννοείται ότι είναι στο μυαλό μου το ενδεχόμενο -ενός γάμου δεν ξέρω-, αλλά μιας ερωτικής συγκίνησης οπωσδήποτε! Είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή δεν το αποκλείω καθόλου. Ερωτευμένη δεν είμαι, πιστεύω θα γίνω! Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή μπορεί να μου αποκαλύψει κάτι το οποίο δεν μπορώ να το έχω φανταστεί. Πιστεύω πάρα πολύ στη φαντασία της ζωής».