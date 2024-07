Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο φόβος και ο τρόμος - Η επική επίδοσή του με την Αργεντινή [vids]

🇦🇷 Emiliano Dibu Martínez, Argentina’s hero once again.



◉ 24 total penalties with the national team.



◉ 12 goals conceded, exactly 50% percentage.



◉ 9 saved, 2 off target, 1 hitting woodwork.



Legendary performance again tonight. 🇦🇷 pic.twitter.com/ZRiR0HsBqq