«Ενδιαφέρεται για τον ΝΒΑερ Ντάνιελ Τάις ο Παναθηναϊκός AKTOR»

Ο Ιούνιος έχει μπει και κατ' επέκταση τα μεταγραφικά σενάρια δίνουν και παίρνουν, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος, με τους τελικούς των μεγάλων πρωταθλημάτων να λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων, φήμες από Σερβία μεριά και συγκεκριμένα του TeleSport.rs θέλουν τον Παναθηναϊκό AKTOR να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ΝΒΑερ Ντάνιελ Τάις, όπως και άλλες ομάδες της «Γηραιάς Ηπείρου». Ο λόγος φυσικά για τον 32χρονο Γερμανό ψηλό ο οποίος από το 2017 «τρέχει» μια αξιοπρόσεκτη πορεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με τον ίδιο ωστόσο να ολοκληρώνει το τρέχον συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Κλίπερς και να ψάχνει την ευκαιρία να παραμείνει στην Αμερική, ακόμα και με το minimum.

🚨BREAKING: Daniel Theis is one of the names that could be interesting for Europe! 👀



The center is currently seeking an NBA veteran minimum contract, but if that doesn't work out, he is expected to return to Europe.



According to our sources, Barcelona, Fenerbahce, and… pic.twitter.com/bmEglcjA8j