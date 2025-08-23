Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Εννιάχρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στην Καβάλα

Το παιδί έπεσε από την πλαστική τσουλήθρα - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα 9χρονο αγοράκι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα. Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου, πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

