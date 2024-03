Έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες πήγανε στη Σερβία, με σκοπό να νικήσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με πάνω από 3 γκολ και να πάρουν μία ιστορική πρόκριση. Κάτι τέτοιο έγινε με εμφατικό τρόπο, μιας και το σύνολο του Μεντιλίμπαρ, επικράτησε των Ισραηλινών με 6-1 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League.

Προφανώς με αυτό το αποτέλεσμα, δεν γινόταν να μην ενθουσιαστεί ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε τη δική του ανάρτηση μέσω social media και αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους», γράφοντας ότι η ομάδα συνεχίζει να ονειρεύεται.

Ο ίδιος ξέρει ότι ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία με τέτοιες νίκες και προφανώς, είναι ζωντανός στο όνειρο ενός ευρωπαϊκού τελικού, πόσο μάλλον, από τη στιγμή που θα γίνει στην Αθήνα και η στήριξη του κόσμου θα είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστική.

«Μια θρυλική βραδιά, μια ιστορική νίκη πρόκριση! Συγχαρητήρια σε όλους! Αυτός είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας, αυτή είναι η μεγάλη μας αγάπη, η πειραιώτικη ψυχή μας! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! NEVER EVER GIVE UP!

DREAM

LOVE

CREATE

FIGHT

SURVIVE

WIN».

Υπενθυμίζουμε ότι ο τελικός του Conference League, θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στην «OPAP Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όσο για τα προημιτελικά, τα πρώτα ματς είναι στις 11 Απριλίου και οι ρεβάνς μία βδομάδα αργότερα.