Ενθουσιασμός και πανηγυρισμοί στο Σικάγο για τον πάπα Λέοντα ΙΔ': «Είναι ένα ασυνήθιστο μείγμα»

Στο Σικάγο, γενέτειρα του 69χρονου πρώην καρδινάλιου Φράνσις Πρέβοστ, όλοι σήμερα μιλάνε για την εκλογή του ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας- του πρώτου Αμερικανού στην ιστορία της.

Η εκλογή του προκάλεσε εορτασμούς μεταξύ των Καθολικών αλλά και μια σειρά ερωτημάτων - από το πώς θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους συντηρητικούς και τους φιλελεύθερους στους κόλπους της Εκκλησίας στη διάρκεια της θητείας του μέχρι το αν υπήρξε οπαδός των Chicago Cubs ή της αντίπαλης ομάδας μπέιζμπολ, των White Sox.

«Για τους Καθολικούς στο Σικάγο, είναι κάποιος που μας καταλαβαίνει, που μας γνωρίζει, που ξέρει την εμπειρία μας, το εκκλησίασμα που μειώνεται και την μειούμενη παρουσία Καθολικών στην Αμερική γενικά», λέει ο πατήρ Μάικλ Πφλέτζερ, ένας ιερέας στην Καθολική Εκκλησία Σεντ Σαμπίνα στο νότιο τμήμα του Σικάγου, ο οποίος φημίζεται για τον πολιτικό ακτιβισμό του.

Μετά την έκρηξη ενθουσιασμού, ξεκίνησαν οι προσευχές

Πλήθος κληρικών και εργαζομένων στη Θεολογική Σχολή του Σικάγο, στο Χάιντ Παρκ, όπου ο πάπας Λέων ΙΔ' πήρε το μεταπτυχιακό του στη Θεολογία το 1982, ξέσπασε σε επευφημίες όταν η τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά πλάνα με τον ποντίφικα να βγαίνει στο μπαλκόνι του Βατικανού στη Ρώμη.

«Πολλοί από εμάς ήμαστε απλά διστακτικοί και δεν μπορούσαμε να βρούμε λόγια να εκφράσουμε τη χαρά μας, την υπερηφάνειά μας», λέει η αδελφή Μπάρμπαρα Ράιντ, πρόεδρος της θεολογικής σχολής. Την «έκρηξη ενθουσιασμού», όπως περιγράφει η ίδια, ακολούθησε η απόλυτη σιωπή καθώς οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να προσεύχονται για τον νέο Πάπα.

Reuters

Η Ράιντ περιγράφει τον πάπα Λέοντα ως έναν ευφυέστατο διανοούμενο και έναν εξαιρετικά συμπονετικό άνθρωπο.

«Είναι ένα ασυνήθιστο μείγμα που τον καθιστά ηγέτη, ο οποίος έχει κριτική ματιά, αλλά μπορεί και να ακούσει τις φωνές των φτωχότερων έχοντας πάντα στο μυαλό του εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», λέει η ίδια.

Από την πλευρά του, ο Λόρενς Σάλιβαν, γενικός εφημέριος της Αρχιεπισκοπής του Σικάγο, του 1,9 εκατομμυρίων Καθολικών και των 216 ενοριών της, λέει ότι ο πάπας Λέων υπήρξε ένας πολύ ευσεβής, πνευματικός άνθρωπος.

«Είναι μια ημέρα μεγάλου ενθουσιασμού για το Σικάγο, για τις ΗΠΑ να εκλέγεται πάπας ένας δικός μας», τονίζει.

Reuters

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, σε σχόλιά του που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε διαφορετικά τον ενθουσιασμό του: «Ό,τι πιο τέλειο, περιλαμβανομένου του Πάπα, προέρχεται από το Σικάγο!».

CUBBIES ή SOX;

Σε μια κίνηση καλής θελήσεως, σύμφωνη με το χθεσινό κλίμα ενθουσιασμού, οι Σικάγο Καμπς, ανακοίνωσαν ότι προσκάλεσαν τον νέο Πάπα στο διάσημο γήπεδο Ρίγκλεϊ για να τραγουδήσει το «Take Me Out to the Ballgame», το τραγούδι που σύμφωνα με την παράδοση σε κάθε αγώνα στην έδρα της ομάδας ερμηνεύει και ένα διαφορετικό διάσημο πρόσωπο.

Η ιστορική ομάδα μπέιζμπολ δήλωσε πάντως ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πως ο πάπας Λέοντας υπήρξε οπαδός της. Ωστόσο, ο αδελφός του, ο Τζον Πρέβοστ, ο οποίος ζει στο Νιού Λένοξ, νοτιοδυτικά του Σικάγο, είπε ότι ο Πάπας δεν υπήρξε οπαδός της.

Οι κάτοικοι της νότιας πλευράς του Σικάγο συνήθως υποστηρίζουν την αντίπαλη ομάδα των Cubs, την White Sox.

Όπως υποστηρίζει ο Κέβιν Σουλτς, καθηγητής Ιστορίας και Καθολικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο του Ιλινόι, στο Σικάγο, η εκλογή του πάπα Λέοντα θα προσδώσει ενθουσιασμό και δυναμισμό σε μια αρχιεπισκοπή η κοινότητα της οποίας περιλαμβάνει μια σειρά από εθνικότητες και γλώσσες και διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από μετανάστες από την Λατινική Αμερική.