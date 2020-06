Μία δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου, η οποία θα είναι ορατή και από την Ελλάδα ως μερική έκλειψη, ξεκίνησε σήμερα το πρωί της Κυριακής στις (21/06). Η έκλειψη αυτού του είδους συμβαίνει όταν η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να καλύψει τελείως τον δίσκο του Ήλιου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φωτεινός δακτύλιος γύρω από το σκοτεινιασμένο φεγγάρι που ονομάζεται «Δαχτυλίδι της Φωτιάς».

Η ολικής έκλειψη θα ξεκινήσει το ταξίδι της από την κεντρική Αφρική και συνεχίσει μέσω της Σαουδικής Αραβίας προς την Ινδία και τη νότια Κίνα, προτού τελειώσει κάπου στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι γειτονικές περιοχές σε αυτήν τη στενή ζώνη -μεταξύ των οποίων και η χώρα μας- θα δουν εν μέρει το φαινόμενο.

Στην Ελλάδα, όπου η έκλειψη θα ξεκινήσει λίγο πριν τις 8:00, εκτιμάται ότι η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα είναι μεγαλύτερη στα νότια και στα ανατολικά της χώρας (περίπου 30% στη Ρόδο) και μικρότερη στα βόρεια και στα δυτικά (13% στην Κέρκυρα). Στην Αθήνα, σύμφωνα με το AstroVox, η κάλυψη θα φθάσει περίπου το 11% επί της φαινόμενης ηλιακής επιφάνειας.

Στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου το φαινόμενο θα διαρκέσει μία ώρα και 23 λεπτά, η έναρξη της μερικής έκλειψης θα γίνει στις 7:48, θα φθάσει στο μέγιστο στις 8:28 και θα ολοκληρωθεί στις 9:11.

Επισημαίνεται ότι, όπως πάντα, η παρατήρηση της έκλειψης πρέπει να γίνει μόνο με ειδικά ηλιακά φίλτρα και όχι με γυμνά μάτια, επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

O ιστότοπος της NASA, ακολουθεί τη διαδρομή της έκλειψης σε έναν διαδραστικό χάρτη

Two special celestial events are happening today and tomorrow.

Today–June 20–is the summer solstice in the northern hemisphere.

Tomorrow–June 21–is the annular solar eclipse in Africa & Asia.

Curious about the solstice or annular solar eclipse? 👉 https://t.co/wts5UDVAIQ pic.twitter.com/FBjFE54T94

— NASAexplores (@NASAexplores) June 20, 2020