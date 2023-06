Στην αεροδιακομιδή μιας αγελάδας,η οποία είχε σπάσει το πόδι της, προχώρησαν οι αρμόδις Αρχές στην Ελβετία.

Η Goddess, όπως ονομάζεται, είχε εγκλωβιστεί στις ελβετικές Άλπεις σε δύσβατο σημείο και ήταν εκτεθειμένη σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και αρπακτικά.

Όταν την αντίκρισε ένας πεζοπόρος που περνούσε από το σημείο, ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και η ελβετική ομάδα διάσωσης ζώων δεν άργησε να αναλάβει δράση.

This 2-year-old cow named Goddess was airlifted by a helicopter crew after breaking a leg. The rescue took place near the village of Evolène in Switzerland.

A flight assistant with the helicopter company told Storyful the animal likely broke her leg in a fight. pic.twitter.com/5JM0dsoKEj

— NowThis (@nowthisnews) June 3, 2023