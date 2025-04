Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 7 Απριλίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 7 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των:

Μάρτυρος Καλλιοπίου εν Πέργη,

Μαρτύρων Ακυλίνας και Ρουφίνου και των συν αυτοίς διακοσίων

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (World Health Day), η οποία επικεντρώνεται σε σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας που απασχολούν όλο τον κόσμο.

Η 7η Απριλίου είναι η ημερομηνία «γέννησης» το 1948 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ενός εξειδικευμένου οργάνου του ΟΗΕ για θέματα δημόσιας υγείας.

Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία στη Ρουάντα

Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία στη Ρουάντα (International Day of Reflection on the 1994 Rwanda Genocide) θεσπίσθηκε με πρωτοβουλία της Αφρικανικής Ένωσης και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2003, με σκοπό υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994 και να συμβάλει στην καταπολέμηση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Τιμάται στις 7 Απριλίου κάθε χρόνο, με αφορμή τη μαζική εξόντωση της φυλής Τούτσι από τη φυλή Χούτου, η οποία άρχισε στις 7 Απριλίου 1994, μία μέρα μετά την κατάρριψη με πύραυλο του αεροπλάνου, που μετέφερε τον πρόεδρο της Ρουάντα, Ζουβενάλ Χαμπιαριμάνα, που ανήκε στη φυλή των Χούτου.

Οι σχέσεις των δύο κυρίαρχων φυλών της χώρας, που βρίσκεται στην Κεντρική Αφρική, ήταν πάντα τεταμένες κατά την διάρκεια της αποικιοκρατίας. Οι Χούτου, που αποτελούσαν την πλειονότητα του πληθυσμού της Ρουάντα, βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση, σε σχέση με τους Τούτσι, που κατείχαν την πολιτική εξουσία. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο φυλών οδήγησαν στην εξέγερση των Χούτου και την κατάληψη της εξουσία το 1961, την περίοδο που η Ρουάντα ετοιμαζόταν να κηρύξει την ανεξαρτησία της από το Βέλγιο.

Ένα νέο κύμα αντιπαράθεσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και κορυφώθηκε το 1994 με την κατάρριψη του προεδρικού αεροπλάνου. Στις 7 Απριλίου, η σκληροπυρηνική μερίδα των Χούτου, που διαφέντευε την χώρα, εξαπέλυσε κύμα διωγμών και εκτελέσεων κατά των Τούτσι και των μετριοπαθών Χούτου, που επιδίωκαν την συμφιλίωση των δύο φυλών.

Η γενοκτονία της Ρουάντα, όπως έμεινε στην ιστορία,τερματίστηκε στις 15 Ιουλίου 1994 και κατά την διάρκειά της εξοντώθηκαν περί το 1.000.000 άτομα (περίπου το 20% του πληθυσμού της Ρουάντα, στη συντριπτική του πλειονότητα Τούτσι), υπό τα απαθή βλέμματα της διεθνούς κοινότητας και των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Απριλίου

451 Ο Αττίλας καταλαμβάνει την πόλη Μετς και επιτίθεται σε άλλες πόλεις της Γαλατίας.

529 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α' εκδίδει τον «Ιουστινιάνειο Κώδικα», θεμελιώδες έργο της Νομικής επιστήμης.

1141 Η Αυτοκράτειρα Ματθίλδη γίνεται η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας της Αγγλίας.

1348 Ιδρύεται στην Πράγα το Πανεπιστήμιο του Καρόλου.

1827 Ο Άγγλος χημικός Τζον Γουόκερ πουλά το πρώτο σπίρτο τριβής, το οποίο εφηύρε ο ίδιος.

1829 Ο Τζόζεφ Σμιθ αρχίζει τη μετάφραση του Βιβλίου του Μόρμον.

1906 Εκρήγνυται ο Βεζούβιος και καταστρέφει τη Νάπολη.

1906 Υπογράφεται η Συνθήκη Αλχεθίρας, με την οποία η Γαλλία και η Ισπανία παίρνουν τον έλεγχο του Μαρόκου.

1933 Κηρύσσεται το τέλος της περιόδου της Ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διήρκεσε 13 χρόνια.

1933 Τίθενται σε ισχύ οι πρώτοι νόμοι κατά των Εβραίων στη Γερμανία, οι λεγόμενοι Νόμοι της Νυρεμβέργης.

1943 Ο Ιωάννης Ράλλης ορκίζεται πρωθυπουργός της Ελλάδας στην εγκάθετη κυβέρνηση των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων.

1992 Λήγει η θητεία του Αντώνη Τρίτση ως δημάρχου Αθηναίων.

Γεννήσεις στις 7 Απριλίου

1652 Πάπας Κλήμης ΙΒ΄

1772 Σαρλ Φουριέ, Γάλλος φιλόσοφος

1907 Μελισσάνθη, Ελληνίδα ποιήτρια

1915 Μπίλι Χόλιντεϊ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1921 Ευστάθιος Αλεξανδρής, Έλληνας πολιτικός

1922 Απόστολος Καλδάρας, Έλληνας συνθέτης

1928 Τζέιμς Γκάρνερ, Αμερικανός ηθοποιός

1939 Φράνσις Φορντ Κόπολα, Αμερικανός σκηνοθέτης

1944 Γκέρχαρντ Σρέντερ, Γερμανός πολιτικός

1952 Δημήτρης Λάγιος, Έλληνας συνθέτης

1954 Τζάκι Τσαν, Κινέζος ηθοποιός

1964 Ράσελ Κρόου, Νεοζηλανδός ηθοποιός

1967 Άρτεμις Γουνάκη, Ελληνίδα τραγουδοποιός

1971 Γκιγιόμ Ντεπαρντιέ, Γάλλος ηθοποιός

1983 Φρανκ Ριμπερί, Γάλλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 7 Απριλίου

1498 Κάρολος Η΄, βασιλιάς της Γαλλίας

1614 Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Έλληνας ζωγράφος

1761 Τόμας Μπέυζ, Άγγλος μαθηματικός

1766 Τιβέριος Χέμστερχοϋς, Ολλανδός φιλόλογος

1917 Σπυρίδων Σαμάρας, Έλληνας συνθέτης

1947 Χένρυ Φορντ, Αμερικανός αυτοκινητοβιομήχανος

1967 Γιώργης Ζάρκος, Έλληνας συγγραφέας

1986 Νικόλαος Λούρος, Έλληνας ακαδημαϊκός και πολιτικός

1992 Αντώνης Τρίτσης, Έλληνας πολιτικός

2000 Άκης Πάνου, Έλληνας τραγουδοποιός