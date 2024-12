Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 9 Δεκεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η:

Σύλληψις της Αγίας Άννης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς

Η 9η Δεκεμβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, γιατί την ημερομηνία αυτή του 2003 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Συνθήκη κατά της Διαφθοράς.

Έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο πληρώνονται σε όλο τον κόσμο για δωροδοκίες πάνω 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που εντείνει τη διαφθορά και συμβάλλει στην υπονόμευση του μέλλοντος των επερχόμενων γενεών. Κάθε πράξη δωροδοκίας συμβάλλει στη φτώχεια, αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο και αποστερεί πόρους για επενδύσεις.

Τη διαφθορά μάχεται εδώ και χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο η μη κυβερνητική οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια», που έπεισε τον ΟΗΕ να υιοθετήσει σχετικές πρωτοβουλίες.

Παγκόσμια Hμέρα μνήμης των θυμάτων των Γενοκτονιών

Τον Σεπτέμβριο του 2015 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιέρωσε την 9η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας για τα Θύματα του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και της Πρόληψης αυτού του Εγκλήματος (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime).

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι στις 9 Δεκεμβρίου 1948 υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του εγκλήματος της Γενοκτονίας, με αφορμή το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο . Η Ελλάδα κύρωσε τη σύμβαση και την ενέταξε στο εσωτερικό της δίκαιο με το Ν.Δ. 3091 της 6/12 Οκτωβρίου 1954 (ΦΕΚ Α' 250).

Σκοπός της Ημέρας είναι να ενημερώσει το παγκόσμιο κοινό για το νομοθέτημα αυτό και το ρόλο που έχει παίξει στην καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος της γενοκτονίας και της απόδοσης τιμών στα θύματά της.

Γενοκτονία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης:

α) Φόνος των μελών της ομάδος.

β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος.

γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.

δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεως εις τους κόλπους ωρισμένης ομάδος.

ε) Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν ομάδα.

Ο όρος «γενοκτονία» (genocide στα αγγλικά) πλάστηκε το 1944 από τον πολωνοεβραίο νομικό Ράφαελ Λέμκιν, από τις λέξεις geno (γένος στα ελληνικά) και caedere (σκοτώνω στα λατινικά) και σήμερα αποτελεί ένα καθιερωμενο όρο του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

536 Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται στη Ρώμη χωρίς να συναντήσει αντίσταση. Η γοτθική φρουρά εγκαταλείπει την πόλη.

1425 Ιδρύεται το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λέουβεν.

1793 Ιδρύεται η American Minerva, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Νέας Υόρκης.

1961 Ο βουλευτής Αθανάσιος Ρουσόπουλος, προσωπικός φίλος του Σοφοκλή Βενιζέλου, προτείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κέντρου, ταυτόχρονα με την ορκωμοσία των βουλευτών, να κατατεθεί κείμενο με το οποίο να ζητείται η αποχή του βασιλέα Παύλου από τα καθήκοντά του και ο ορισμός του διαδόχου ως αντιβασιλέα στη διάρκεια της συνόδου της Βουλής. Την επομένη ο Γεώργιος Παπανδρέου σπεύδει να δηλώσει ότι δεν υφίσταται καθεστωτικό ζήτημα.

1961 Η Τανγκανίκα αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.

1962 Εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών.

Γεννήσεις στις 9 Δεκεμβρίου

1557 Γιοάχιμ Τάνκε, Γερμανός ιατρός, ποιητής και αστρονόμος

1608 Τζον Μίλτον, Άγγλος ποιητής

1717 Γιόχαν Γιοάχιμ Βίνκελμαν, Γερμανός ιστορικός

1842 Πιοτρ Κροπότκιν, Ρώσος αναρχικός

1859 Γεώργιος Δροσίνης, Έλληνας συγγραφέας

1867 Γρηγόριος Ξενόπουλος, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας

1868 Φριτς Χάμπερ, Γερμανός χημικός

1883 Αλέξανδρος Παπάγος, Έλληνας στρατηγός και πολιτικός

1915 Ελίζαμπεθ Σβάρτσκοπφ, Γερμανίδα υψίφωνος

1916 Κερκ Ντάγκλας, Αμερικανός ηθοποιός

1929 Τζον Κασσαβέτης, Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης

1934 Τζούντι Ντεντς, Αγγλίδα ηθοποιός

1953 Τζον Μάλκοβιτς, Αμερικανός ηθοποιός

1954 Χενκ τεν Κάτε, Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής

1972 Τρε Κουλ, Αμερικανός ντράμερ (Green Day)

1987 Κώστας Γιαννούλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 9 Δεκεμβρίου

638 Σέργιος Α', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1165 Μάλκολμ Δ', βασιλιάς της Σκωτίας

1437 Σιγισμόνδος, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1641 Άντονι βαν Ντάικ, Φλαμανδός ζωγράφος

1669 Πάπας Κλήμης Θ΄

1937 Νιλς Γκούσταφ Νταλέν, Σουηδός φυσικός

1996 Αλαίν Ποέρ, Γάλλος πολιτικός

1997 Δημήτρης Τηνιακός, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής

2001 Αθηνά Μιχαηλίδου, Ελληνίδα ηθοποιός