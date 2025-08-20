Επιστήμονες βιντεοσκόπησαν για πρώτη φορά την εμφύτευση ανθρώπινου εμβρύου - Πως το κατάφεραν

Οι επιστήμονες για πρώτη φορά κατάφεραν να βιντεοσκοπήσουν ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα που καταλήγουν να δημιουργήσουν μια νέα ανθρώπινη ζωή, ανοίγοντας ένα «μαύρο κουτί» πρώιμης ανάπτυξης και ενδεχομένως βοηθώντας με θεραπείες γονιμότητας.

Κάθε άνθρωπος που ζει σήμερα κάποτε δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ελεύθερη ομάδα κυττάρων που αναζητούσαν το κατάλληλο μέρος για να αποκαλούν σπίτι και κατάφεραν να ένα με το σώμα της μητέρας μας.

«Ένα παράθυρο σε ένα στάδιο ανάπτυξης που προηγουμένως ήταν κρυφό»

Αυτό το επίτευγμα, γνωστό ως εμφύτευση πραγματοποιείται βαθιά στο εσωτερικό της μήτρας και μέχρι τώρα, οι επιστήμονες είχαν καταφέρει να τραβήξουν μόνο στιγμιότυπα μιας και χρειάζονται εβδομάδες πριν ένας υπέρηχος μπορεί να διακρίνει οτιδήποτε μέσα στο σκοτάδι.

Πλέον, ένα νέο σύστημα επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάσουν πιο προσεκτικά την διαδικασία. Οι εγγραφές τύπου time-lapse δείχνουν ανθρώπινα έμβρυα στο εργαστήριο να διεισδύουν στη μήτρα με βάση το κολλαγόνο για να δημιουργήσουν μια κοιλότητα για περαιτέρω ανάπτυξη.

«Για πρώτη φορά, μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε την εμφύτευση ανθρώπινου εμβρύου να εξελίσσεται δυναμικά», δήλωσε σε δημοσίευμα του ScienceAlert, ο επικεφαλής συγγραφέας και βιοϊατρικός μηχανικός Samuel Ojosnegros του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βαρκελώνης (BIST). «Ανοίξαμε ένα παράθυρο σε ένα στάδιο ανάπτυξης που προηγουμένως ήταν κρυφό», λέει χαρακτηριστικά.

Το βασικό εμπόδιο που υπάρχει στην εμφύτευση

Επισημαίνεται, ωστόσο πως τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο και όχι σε μια πραγματική μήτρα. Παρ' όλα αυτά, η πλατφόρμα που ανέπτυξε ο Ojosnegros και οι συνάδελφοί του αναδημιουργεί το σωστό δομικό περιβάλλον και θρεπτικά συστατικά για την εμφύτευση εμβρύων από δωρεές.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα που μπορεί εύκολα να πάει... στραβά υπό φυσικές συνθήκες. Περίπου το 60% των αποτυχημένων κυήσεων συμβαίνουν κατά την εμφύτευση ή λίγο μετά, καθιστώντας το στάδιο ένα βασικό εμπόδιο.

Ένα ανθρώπινο έμβρυο εμφυτεύεται συνήθως πέντε έως έξι ημέρες μετά τη γονιμοποίηση (όταν το ωάριο και το σπερματοζωάριο συναντώνται). Σε αυτό το στάδιο, το έμβρυο είναι μια ομάδα 100 έως 200 κυττάρων - πολύ μικρή για να είναι ορατή με υπερήχους.

Στο παρελθόν, αυτό σήμαινε ότι οι ερευνητές μπορούσαν να παρακολουθούν κυρίως τις πρώτες πέντε ημέρες ανάπτυξης του εμβρύου στο εργαστήριο.

Το νέο μοντέλο μήτρας που ανέπτυξε ο Ojosnegros και οι συνάδελφοί του διευρύνει το παράθυρο, επεκτείνοντας την παρατήρηση του εμβρύου πέρα από αυτό το αρχικό πρώτο στάδιο.

Το συμπλήρωμα πρωτεΐνης που ενισχύει το ποσοστό της εμφύτευσης

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Amélie Luise Godeau από το BIST, και η ομάδα της εικάζουν ότι το έμβρυο συνδέει με κάποιο τρόπο το μητρικό περιβάλλον με τους δικούς του ιστούς.

Αναφέρεται, μάλιστα πως η σύνθεση της μήτρας μπορεί να τροποποιηθεί για να διαπιστωθεί πώς τα ανθρώπινα έμβρυα ανταποκρίνονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα ή ενώσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εμφύτευση.

«Για παράδειγμα, μέσω της spin-off μας, Serabiotics, και σε συνεργασία με τη φαρμακευτική εταιρεία Grifols, έχουμε αναπτύξει ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές για την ενίσχυση των ποσοστών εμφύτευσης», δήλωσε ο Ojosnegros, συνιδρυτής της Serabiotics.

Η ομάδα ερευνητών επιθυμεί να συνεχίσει να μελετά την εμφύτευση εμβρύων για να κατανοήσει καλύτερα το μυστηριώδες και κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.