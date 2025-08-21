Επιστροφή στο Αποστολικό Παλάτι για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ: Γιατί θα συγκατοικήσει με μοναχούς

Αντίστοφα μετράει ο χρόνος για την μετακόμιση του Πάπας Λέοντα ΙΔ στην επίσημη παπική κατοικία. Η έλευση του Πάπα Λέοντα στο Αποστολικό Παλάτι στο Βατικανό θα συνοδεύεται και από μια ιδιότυπη καινοτομία, καθώς δεν θα είναι μόνος του στα επίσημα διαμερίσματα στον τρίτο όροφο του αναγεννησιακού ανακτόρου, που είναι η επίσημη κατοικία του Πάπα.

Ο Πάπας Λέων διαμένει επί του παρόντος στο κοντινό κτίριο Sagrestia, στο ίδιο διαμέρισμα που διέμενε τα τελευταία τρία χρόνια, που είχε μετακομίσει στην Πόλη του Βατικανού ως επικεφαλής της Επιτροπής για τον κλήρο.

Συγκατοίκηση στα κοινοτικά πρότυπα του Τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου

Ο Πάπας Λέων ΙΔ ανήκει στο μοναστικό τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου που προάγει την κοινοτική και κοινοβιακή ζωή. Στις 13 Μαΐου, μόλις λίγες ημέρες μετά την εκλογή του, ο Πάπας ορκίστηκε να μην πάψει ποτέ να είναι Αυγουστινιανός. «Θα πρέπει να εγκαταλείψω πολλά πράγματα», είπε ο Λέων ΙΔ' αφού τέλεσε τη λειτουργία και γευμάτισε με τους αδελφούς του μοναχούς. «Η ζωή μου έχει αλλάξει, αλλά δεν θα πάψω ποτέ να είμαι Αυγουστινιανός».

Ο πατέρας Έντγκαρντ Ριμαϊκούνα, ο προσωπικός Περουβιανός γραμματέας του Πάπα, είναι μεταξύ αυτών που αναμένεται να προσκληθούν να ζήσουν δίπλα στον Πάπα Λέοντα ΙΔ και να τον διακονήσουν.

Η διαφορά με τον Πάπα Φραγκίσκο

Όταν ο Πάπας Φραγκίσκος εκλέχθηκε τον Μάρτιο του 2013 «έσπασε» μια παράδοση αιώνων επιλέγοντας να μην εγκατασταθεί στην επίσημη Παπική κατοικία. Αντ’ αυτού ζούσε σε ένα δωμάτιο στον Ξενώνα της Αγίας Μάρθας. Παρά το γεγονός ότι ο Φραγκίσκος δεν ζούσε εκεί, οι πόρτες του επίσημου παπικού διαμερίσματος στο Αποστολικό Παλάτι σφραγίστηκαν στις 21 Απριλίου, μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με την παράδοση.

Ριζική ανακαίνιση

Όταν εκλέχθηκε ο Λέοντας ΙΔ ως διάδοχος του Φραγκίσκου επισκέφθηκε τα σφραγισμένα παπικά διαμερίσματα, έσπασε την σφραγίδα μπήκε μέσα και τα επιθεώρησε και αποφάσισε να μετακομίσει εκεί. Ωστόσο, τα 12 χρόνια που είχαν μείνει κλειστά είχαν αφήσει το σημάδι τους. Υγρασία στους τοίχους, φθορές σε πατώματα και οικοσκευή έπρεπε να διορθωθούν και να αποκατασταθούν. Έτσι από τον περαμένο Μάιο ξεκίνησε μια διαδικασία ριζικής ανακαίνισης.

Δέκα δωμάτια στο εντυπωσιακό αναγεννησιακό παλάτι βρίσκονται από τον περασμένο Μάιο σε διαδικασία ανακατασκευής και από αυτά σε τρία ή τέσσερα να ετοιμάζονται για να μετακομίσουν δίπλα στον Πάπα μοναχοί του τάγματος των Αυγουστινιανών, σύμφωνα με τη La Repubblica.

Τα διαμερίσματα περιλαμβάνουν την κρεβατοκάμαρα του πάπα, το ιδιωτικό γραφείο και το ιατρείο του, και από το παράθυρό τους ο εκάστοτε Πάπας ευλογεί τους πιστούς στους προσκυνητές που συγκεντρώνονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο πατέρας Τζέιμς Μάρτιν είχε χαρακτηρίσει προηγουμένως την επιστροφή του Λέοντα στα διαμερίσματα ως μια συνετή απόφαση στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter.

Τρεις από τους τελευταίους έξι πάπες - ο Ιωάννης ΚΓ', ο Ιωάννης Παύλος Α' και ο Ιωάννης Παύλος Β' - πέθαναν στα διαμερίσματα αυτά.