Επιτυχία για το Renault Group στο «Les Trophées De L'argus 2025»

Κατά τη διάρκεια της 32ης τελετής των βραβείων «Les Trophées de L'argus» το Renault Group κατέκτησε 5 βραβεία, ενώ βραβεύθηκε για κάθε μάρκα του ξεχωριστά: Sports Car of the Year για την Alpine A290, New Vehicle of the Year για το Dacia Bigster, New Mobility για το Mobilize Duo, και διπλή βράβευση για τη Renault, με το Commercial Vehicle of the Year για το Master, και το Car of the Year για το R5. Αυτός ο θρίαμβος όλων των μαρκών του ίδιου ομίλου είναι πρωτοφανής, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Ο θεσμός «Les Trophées de L'argus» που αφορά σε βραβεύσεις που απονέμονται από δημοσιογράφους διαφόρων μέσων, από επαγγελματίες της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και από το κοινό, αποτελούν μία ηχηρή επιβεβαίωση της επιθετικής προϊοντικής πολιτικής που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα από το Renault Group.

Το στρατηγικό πλάνο Renaulution ήταν εκείνο που έθεσε τα θεμέλια της αναγέννησης του Renault Group, επαναφέροντας το προϊόν στον πυρήνα της εταιρείας, χάρη στα 22 λανσαρίσματα, από το 2022 έως το 2025. Κάθε μία από τις μάρκες του Group, με ξεκάθαρη και διαφοροποιημένη ταυτότητα, προσφέρει ελκυστικά μοντέλα τα οποία συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο την τεχνολογία με την οικολογική συνείδηση, και τις προσδοκίες των διαφόρων αγορών.

Παρακινούμενο από την αναγνώριση των μέσων ενημέρωσης και την υποδοχή των πελατών, το Renault Group είναι αποφασισμένο όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να επισπεύσει τη δυναμική του πορεία, με στόχο να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Βλέποντας τις τέσσερις μάρκες μας να βραβεύονται στο διάσημο θεσμό ‘Trophées de L'argus 2025’, μας κάνει πραγματικά πολύ περήφανους. Είναι η ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων μας, και τη φιλόδοξη στρατηγική των προϊόντων μας. Και αυτό μας ενθαρρύνει περισσότερο από ποτέ, να καινοτομούμε για να παρέχουμε λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας» δήλωσε ο Luca de Meo, CEO Renault Group.

«Les Trophées de L'argus 2025» – Τα βραβεία που κατέκτησε το Renault Group

Alpine A290: Sports Trophy of the Year (τίτλος που απονέμεται από το κοινό)

Είναι η τρίτη βράβευση της Alpine, η οποία έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο Sportswoman of the Year το 2018 και το 2023 με τις A110 και A110 R. Η A290 αποτελεί το εντυπωσιακό ντεμπούτο της Alpine dream Garage, συνδυάζοντας το σπορ πνεύμα με την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης.

Με τον τίτλο του ‘Car Of The Year 2025’ από τον ευρωπαϊκό ειδικό Τύπο στις αρχές Ιανουαρίου, η Alpine A290 επαναπροσδιορίζει και εκσυγχρονίζει την κατηγορία των hot hatch, των μικρών σπορ αυτοκινήτων που έχουν σημαδέψει την ιστορία του αυτοκινήτου με την ευελιξία και τον δυναμισμό τους. Η A290 επαναφέρει αυτή τη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση και το σπορτίβ DNA μίας μάρκας που συνεχίζει να εμπνέει το κοινό.

Dacia Bigster : Βραβείο καινοτόμου προϊόντος της χρονιάς (Novelty of the Year Trophy)

Ο τίτλος του καινοτόμου προϊόντος της χρονιάς που απονεμήθηκε στο Bigster, αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής της Dacia.

To Bigster έχει όλα τα ουσιώδη που αναμένουν οι πελάτες στην κατηγορία C-SUV, καθώς η μάρκα συνεχίζει να ξεχωρίζει με την τολμηρή και προσιτή οικονομικά προσέγγιση, προσφέροντας αυτοκίνητα που συνδυάζουν το μοντέρνο design, με τη στιβαρότητα και την τεχνολογία.

Mobilize Duo: Βραβείο νέου τρόπου μετακίνησης (New Mobility Trophy)

Το Mobilize Duo κέρδισε το βραβείο New Mobility, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε εννέα υποψηφίους με δύο, τρεις ή τέσσερις τροχούς. Αυτή η αναγνώριση δείχνει τη συνάφεια των τολμηρών και καινοτόμων επιλογών που καταλήγουν σε ένα σχέδιο που ξεπερνά τους παραδοσιακούς τρόπους αυτοκίνησης.

Με τις compact διαστάσεις, την ευελιξία, τη στιβαρότητα και τον στάνταρ αερόσακο για τον οδηγό, το Mobilize Duo ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών, όσο και των ιδιωτών. Το Mobilize Duo αντιπροσωπεύει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης.

Renault Master : Βραβείο Επαγγελματικού Οχήματος της χρονιάς (Commercial Vehicle of the Year)

Με τον τίτλο του International Van Of The Year 2025 στις αποσκευές του, το νέο Renault Master κατακτά την ίδια διάκριση και από το Argus Trophy.

Ως παραδοσιακός ηγέτης στη γαλλική και ευρωπαϊκή αγορά, το νέο Master είναι η ιδανική επιβεβαίωση του κύρους των επαγγελματικών οχημάτων της Renault, για περισσότερα από 120 χρόνια: καινοτόμα, ανατρεπτικά, προϊόντα με δυνατότητες πολλαπλών συστημάτων παροχής ενέργειας, που είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται και να ικανοποιούν σχεδόν κάθε ανάγκη των επαγγελματιών πελατών.

Η συναρμολόγηση στη Γαλλία από το 1980, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια μονάδες, η σχεδίαση "Aerovan" και η νέα πολυ-ενεργειακή πλατφόρμα του, το τοποθετούν ως νέο ορόσημο στην αγορά, εξασφαλίζοντάς του την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία του, τόσο στις εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσεως, όσο και με ηλεκτροκίνηση.

Renault 5 E-Tech electric: Βραβείο Αυτοκίνητο της Χρονιάς

Σχεδιασμένο για να επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής αγοράς, χάρη στην «αγαπησιάρικη» εμφάνιση και το design του, σε συνδυασμό με την ανόθευτη οδηγική απόλαυση, το Renault 5 E-Tech electric κέρδισε επάξια τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για το 2025. Το μοντέλο κατασκευάζεται στη βόρεια Γαλλία, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Ampere ElectriCity, ενώ χάρη στην πληθώρα των χρηστικών τεχνολογιών του, συμβάλλει στο να κάνει την ηλεκτροκίνηση όσο πιο ελκυστική γίνεται.

Το Renault 5 E-Tech electric ψηφίστηκε επίσης Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025 από τον ευρωπαϊκό Τύπο (μετά το Scénic E-Tech electric το 2024). Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η εμβληματική ειδική έκδοση R5 Turbo 3E.