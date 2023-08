Ο John Warnock, συνιδρυτής της Adobe, πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Ο Warnock βοήθησε στην ίδρυση της επαναστατικής εταιρείας το 1982 με τον αείμνηστο Charles Geschke και μετέτρεψε την Adobe σε μια δύναμη λογισμικού, που έγινε η ραχοκοκαλιά του Διαδικτύου.

Η εταιρεία ανέφερε σχετικά ότι «το όραμα και το πάθος του Warnock επέτρεψαν στην Adobe να προσφέρει πρωτοποριακές καινοτομίες όπως το Illustrator, την πανταχού παρούσα μορφή αρχείου PDF και τα Acrobat, Photoshop και Premiere Pro, απελευθερώνοντας δημιουργικότητα και ευκαιρίες για εκατομμύρια ανθρώπους».

It is with profound sadness we share the passing of our beloved co-founder, Dr. John Warnock. One of the greatest inventors of our generation, his indomitable spirit and innovations leave an enduring impact on Adobe and the world. Rest in peace, John. ❤️ https://t.co/Lfbhnoe5Dr pic.twitter.com/NiYNiMhEos

— Adobe (@Adobe) August 20, 2023