O Όμιλος EPSILON NET με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει την κατάκτηση της 1ης θέσης στα Best Workplaces for Women Hellas 2024, τον κορυφαίο θεσμό αναγνώρισης του εργασιακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες στην Ελλάδα, σε συνέχεια της συμμετοχής του στην ετήσια έρευνα που διεξάγει ο οργανισμός Great Place to Work® Hellas.

Σε μια εποχή όπου η ανθρώπινη ανάπτυξη και η εταιρική κοινωνική ευθύνη καθίστανται κρίσιμες για την επιτυχία ενός οργανισμού, ο Όμιλος EPSILON NET συνεχίζει να πρωτοστατεί, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και την αξία που φέρνει κάθε μέλος της ομάδας. Το 46% των εργαζομένων είναι γυναίκες, με τις προοπτικές αύξησης αυτού του ποσοστού μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής γυναικών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους. Επιπλέον, με το 97% των εργαζομένων να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει δίκαιη μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και το 44% των θέσεων ευθύνης να καλύπτεται από γυναίκες, ο Όμιλος αποδεικνύει την αφοσίωσή του στην ισότητα των φύλων και την διαφορετικότητα.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών του Ομίλου για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος εργασίας, όπου η ισότητα και η ευημερία όλων των εργαζομένων αναγνωρίζονται και ενθαρρύνονται. Επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως οι πραγματικά πρωτοπόρες ιδέες μπορούν να προέλθουν μόνο από έναν χώρο εργασίας που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τη συνέπεια, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, το πάθος, την αφοσίωση, εφαρμόζοντας τις πρακτικές εκείνες που εξασφαλίζουν για τους ανθρώπους ένα ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Ο Όμιλος EPSILON NET δεσμεύεται να συνεχίσει να πρωτοστατεί στην προώθηση της ισότητας των φύλων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που ευνοεί την επιτυχία και την ανάπτυξη όλων των εργαζομένων του.

Η Νάσια Σκούντζου, Group Human Resources Director του Ομίλου EPSILON NET, δήλωσε:

« Η θέση μας στην κορυφή των Best Workplaces for Women Hellas 2024 αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που προάγει την ισότητα, την πολυμορφία και την ευημερία όλων των μελών μας. Στόχος μας όλα τα στελέχη του ομίλου να αισθάνονται ασφαλή ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία ή την καταγωγή τους. Στηριζόμαστε στη δύναμη της συνεργασίας και της αμοιβαίας στήριξης για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, δημιουργούμε χώρους ανοιχτής επικοινωνίας και διασφαλίζουμε την ευελιξία που απαιτείται για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να είμαστε ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα αναπτύσσοντας μια κουλτούρα ανοχής, αμοιβαίου σεβασμού και ανταλλαγής απόψεων, που να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα στον τομέα της εργασίας.»