Έρχονται τα «mega ships»: Τα κρουαζιερόπλοια του μέλλοντος θα μεταφέρουν μέχρι και 35.000 επιβάτες

Τα κρουαζιερόπλοια μεγαλώνουν χρόνο με τον χρόνο – και αν συνεχιστεί αυτή η τάση, σύντομα θα θυμίζουν πλωτές πόλεις με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες και αμέτρητες δραστηριότητες που θα καθιστούν περιττή ακόμη και την αποβίβαση στο λιμάνι.

Οι εποχές που οι διακοπές με κρουαζιέρα περιλάμβαναν λίγη ζωντανή μουσική και μια πισίνα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, τα πλοία διαθέτουν τα πάντα – από τρενάκια του λούνα παρκ, εντυπωσιακά υδάτινα πάρκα, νεροτσουλήθρες και ατραξιόν αδρεναλίνης, μέχρι πληθώρα εστιατορίων και καταστημάτων επί του σκάφους.

Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι τα πλοία μεγαλώνουν κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο είναι το Icon of the Seas της Royal Caribbean, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7.600 επιβάτες – και ακόμα κι αυτό αποκτά αντίπαλο στο πρόσωπο του αδελφού πλοίου Star of the Seas, που θα είναι ίδιου μεγέθους.

Icon of the Seas / φωτ. αρχείου: Reuters

Ο Mark Barton, ειδικός στις κρουαζιέρες στην Avanti Travel Insurance, μελέτησε τους τρέχοντες ρυθμούς ανάπτυξης των πλοίων και προέβλεψε ότι θεωρητικά, έως το 2075 θα μπορούσαμε να δούμε mega ships που θα μπορούν να μεταφέρουν έως και 34.860 επιβάτες, με μεικτή χωρητικότητα 902.000 τόνων - σχεδόν πέντε φορές το μέγεθος του Icon of the Seas, αναφέρει η Mirror.

Πλωτή διασκέδαση

Ο Mark απέδωσε τη ζήτηση για αυτά τα μεγαλύτερα πλοία στις απαιτήσεις των επιβατών για ψυχαγωγία. Έρευνα της Avanti έδειξε ότι η ανάπτυξη αυτή καθοδηγείται από νεότερους επιβάτες, οι οποίοι αποτελούν πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου κοινού των κρουαζιέρων και προτιμούν τη διασκέδαση επί του πλοίου από την παραδοσιακή περιήγηση στα λιμάνια.

Ο ίδιος αναφέρει την ολοένα αυξανόμενη τάση για φεστιβάλ εν πλω, όπου οι επιβάτες συχνά παραμένουν στο πλοίο λόγω του γεμάτου προγράμματος ψυχαγωγίας, όπως το 70000 Tons of Metal, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «η μεγαλύτερη metal κρουαζιέρα στον κόσμο», φιλοξενεί 3.000 φαν του είδους και παρουσιάζει πάνω από 60 συγκροτήματα σε 120+ συναυλίες σε τέσσερις σκηνές. Την ίδια στιγμή, το EDSea – Electronic Dance Carnival cruise μετατρέπει τα πλοία σε πλωτά νυχτερινά κέντρα με πολλαπλές σκηνές και μουσική 24/7.

Τι εμποδίζει την κατασκευή τους

Ωστόσο, αυτά τα mega ships μπορεί να παρουσιάσουν ένα σοβαρό μειονέκτημα για όσους προτιμούν τις παραδοσιακές εμπειρίες με στάσεις σε λιμάνια: οι προορισμοί απλώς δεν είναι εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν πλοία τέτοιου μεγέθους.

«Αν και οι μαθηματικές προβολές δείχνουν ότι τα πλοία κάποια μέρα θα μπορούσαν να μεταφέρουν 35.000 επιβάτες, αυτό είναι μια ματιά στο μέλλον βασισμένη σε πρότυπα ανάπτυξης του παρελθόντος. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στον πραγματικό κόσμο», εξηγεί ο Mark. «Η υποδομή των λιμανιών, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι ανάγκες σε καύσιμα καθιστούν τα πλοία αυτής της κλίμακας εξαιρετικά απίθανα».

«Μόνο μια χούφτα παγκόσμιων superports, όπως το Μαϊάμι, η Βαρκελώνη, η Σανγκάη ή το Ντουμπάι, θα μπορούσαν ενδεχομένως να φιλοξενήσουν πλοία αυτού του μεγέθους και, το σημαντικότερο, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής και λειτουργίας τους δεν μπορεί να αγνοηθεί».