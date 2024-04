Τα 92 λεπτά είναι η «ιδανική» διάρκεια ταινίας για το αμερικανικό κοινό, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον Απρίλιο.



Απαντώντας στη διαδικτυακή έρευνα της Talker Research, στην οποία συμμετείχαν 2.000 Αμερικανοί οι ερωτηθέντες επέλεξαν τα 92 λεπτά ως την προτιμώμενη διάρκεια ταινίας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian.



Το 15% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ταινίες άνω των 120 λεπτών (δύο ώρες) είναι αποδεκτές, ενώ μόνο το 2% είναι ευχαριστημένο με κινηματογραφικό έργο διάρκειας πάνω από 150 λεπτά (2,5 ώρες).



Εκ πρώτης όψεως, το συμπέρασμα έρχεται σε σύγκρουση με την εμπορική πραγματικότητα, με εννέα από τις 10 ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών να ξεπερνούν τις δύο ώρες, με τρεις (Avengers: Endgame, Avatar: Way of Water και Titanic) να διαρκούν πάνω από τρεις ώρες.



Μόνο το ριμέικ του 2019 του «The Lion King, στο Νο 9», είναι στο όριο των δύο ωρών, στα 118 λεπτά.

Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο πρόσφατα αφού σε ορισμένους κινηματογράφους διακόπηκαν οι προβολές της ταινίας 206 λεπτών του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon» με ένα μη εξουσιοδοτημένο διάλειμμα. Ο Σκορσέζε είχε προηγουμένως υπερασπιστεί τη διάρκεια της ταινίας του, λέγοντας: «Μπορείς να καθίσεις μπροστά στην τηλεόραση και να δεις κάτι για πέντε ώρες… υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βλέπουν θέατρο για 3,5 ώρες… δώστε λίγο σεβασμό στον κινηματογράφο».



Είναι ενδιαφέρον ότι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του περασμένου έτους, η ταινία "The Super Mario Bros.", είχε την «ιδανική» διάρκεια με βάση την έρευνα της Talker Research, 92 λεπτά ακριβώς.



Ωστόσο η μεγαλύτερη επιτυχία του 2024 μέχρι τώρα, η ταινία «Dune: Part Two» έχει διάρκεια τρεις ώρες.