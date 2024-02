Έρευνα: Οι τυφώνες έχουν γίνει τόσο ισχυροί που χρειάζεται νέα κατηγορία

Ολοένα και πιο ισχυροί γίνονται οι τυφώνες που χτυπούν περιοχές σε όλο τον πλανήτη ελέω της κλιματικής κρίσης.

Μάλιστα, η ισχύς των μεγα-τυφώνων είναι τόση που ερευνητές προτείνουν να επεκταθεί η κατάταξή τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί και μία κατηγορία 6, όπως αναφέρει η Guardian.

Όπως δείχνουν τα μετεωρολογικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι ερευνητές, κατά την τελευταία δεκαετία, πέντε τυφώνες θα μπορούσαν να καταταγούν σε αυτή τη νέα κατηγορία, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλοι οι τυφώνες με ανέμους που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν την ταχύτητα των 192 μιλίων/ώρα (309 χλμ/ώρα). Αυτοί οι μεγα-τυφώνες γίνονται ολοένα και πιο πιθανοί, όπως έχουν διαπιστώσει προηγούμενες μελέτες, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών και της ατμόσφαιρας.

Ο Μάικλ Γουένερ, ερευνητής στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley στις ΗΠΑ, πρότεινε την εισαγωγή της κατηγορίας 6 μαζί με έναν άλλο ερευνητή, τον Τζέιμς Κόσιν από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences», προτείνει μια επέκταση της ευρέως χρησιμοποιούμενης κλίμακας τυφώνων Saffir-Simpson, η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από τον πολιτικό μηχανικό Χέρμπερτ Σαφίρ και τον Ρόμπερτ Σίμπσον, μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ.

Οι τυφώνες που έχουν φτάσει στην κατηγορία 6

Η κλίμακα κατατάσσει τους τυφώνες από την κατηγορία 1 (74-95 μίλια/ώρα) έως την κατηγορία 5 (πάνω από 157 μίλια/ώρα). Στις κατηγορίες 3, 4 και 5 ανήκουν οι μεγάλοι τυφώνες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές και να κοστίσουν ζωές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τυφώνα κατηγορίας 5 είναι ο Κατρίνα που χτύπησε τη Νέα Ορλεάνη το 2005 και ο Μαρία που έπληξε το Πουέρτο Ρίκο το 2017.

Ωστόσο, η νέα μελέτη υποστηρίζει ότι υπάρχει πλέον μια κατηγορία ακόμη πιο ακραίων τυφώνων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο τυφώνας Χαϊγιάν, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 6.000 ανθρώπους στις Φιλιππίνες το 2013, και ο τυφώνας Πατρίτσια, ο οποίος έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα τα 215 μίλια/ώρα όταν σχηματίστηκε κοντά στο Μεξικό το 2015.

«Δεν έχει σημειωθεί ακόμη κάποιος τέτοιος τυφώνας στον Ατλαντικό ή στον Κόλπο του Μεξικού, αλλά υπάρχουν οι συνθήκες που ευνοούν την κατηγορία 6, απλώς είναι τύχη που δεν έχει υπάρξει ακόμη», δήλωσε ο Γουένερ. «Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί, αλλά είναι απλώς μια ζαριά. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι καταιγίδες έχουν ήδη γίνει πιο έντονες και θα συνεχίσουν να το κάνουν».

Ενώ ο συνολικός αριθμός των τυφώνων δεν αυξάνεται λόγω της κλιματικής κρίσης, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η ένταση των μεγάλων καταιγίδων έχει αυξηθεί σημαντικά.

«Να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη»

Σύμφωνα με τον Γουένερ, η κλίμακα Saffir-Simpson δεν υπολογίζει επαρκώς τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους ανθρώπους ένας τυφώνας, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις παράκτιες πλημμύρες και όχι από τους ίδιους τους ισχυρούς ανέμους, και υποστηρίζει ότι μια κατηγορία 6 θα αναδείκνυε τους αυξημένους κινδύνους που επιφέρει η κλιματική κρίση.

«Ο κύριος σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει τις πιο έντονες καταιγίδες», δήλωσε.

Είναι χαρακτηριστικό πως πολλά από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση του κόσμου γύρω μας έχουν τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ραγδαίες αλλαγές της σύγχρονης εποχής. Για παράδειγμα, το Γραφείο Μετεωρολογίας της Αυστραλίας πρόσθεσε ένα νέο χρώμα – το μωβ – στους μετεωρολογικούς χάρτες του για να υπολογίσει την ακραία ζέστη, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα το πρόγραμμα Coral Reef Watch στις ΗΠΑ πρόσθεσε τρεις νέες κατηγορίες συναγερμού για να αποτυπώσει την αυξανόμενη θερμική καταπόνηση που υφίστανται τα κοράλλια.

Ωστόσο, στο δημοσίευμα της Guardian επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι σύντομα θα υπάρξουν τυφώνες που θα κατατάσσονται επίσημα στην κατηγορία 6.