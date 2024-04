Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα Play Offs της Euroleague. Ο Εργκίν Αταμάν, έκανε το δικό του σχόλιο για το προσεχές ματς της ομάδας του και ανέφερε ότι η προετοιμασία για το πρώτο και το τρίτο ματς είναι η μεγαλύτερη.

Διαβάστε όσα είπε:

«Είναι play off, όλες οι σειρές είναι 1-1 εκτός της Ρεάλ. Οι ομάδες είναι καλά. Σημαντικό είναι η εμφάνιση την ημέρα του παιχνιδιού. Στο Game 1 κάναμε λάθη και χάσαμε. Στο Game 2 ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε. Την Τρίτη (30/4) πρόκειται για ένα διαφορετικό ματς, αλλά σίγουρα κανείς δεν πηγαίνει, ούτε χάνει το Final Four αύριο. Χρειαζόμαστε τρεις νίκες για να προκριθούμε, η Μακάμπι είναι καλή και επικίνδυνη ομάδα ειδικά επιθετικά. Παίζει καλό μπάσκετ με αυτοπεποίθηση».

Για τη διαφορά στην προετοιμασία με τόσες μέρες στη διάθεση των προπονητών ενόψει Game 3: «Στα play off, αυτό είναι νορμάλ. Κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Η προετοιμασία για το πρώτο και το τρίτο παιχνίδι είναι μεγαλύτερη για τους προπονητές, αλλά στο φινάλε το θέμα είναι των παικτών και της εμφάνισής τους στο παρκέ».

Για το αν πρέπει να κρίνονται οι σειρές στις 4 νίκες: «Νομίζω πως ήδη έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια, οπότε οι παίκτες θα "πεθάνουν". Το best of five είναι αρκετό για τις σειρές».