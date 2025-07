Ετάν Κορτές: Ποιο είναι το «διαμάντι» που παίρνει ο Ολυμπιακός από την Γαλλία

Οι Πειραιώτες κινούνται στρατηγικά, με στόχο τη δημιουργία ρόστερ γεμάτων ποιότητα, ταλέντο και προοπτική, κάτι το οποίο ούτως η άλλος τους έχει οδηγήσει στο να έχουν ακαδημίες-πρότυπο και όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.

@Marseille

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επενδύσουν στις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες και απέκτησαν ένα μεγάλο ταλέντο. Πρόκειται για τον μεσοεπιθετικό, Ετάν Κορτές που βρίσκεται στο 18ο έτος της ηλικίας του.

Το who is who του Ετάν Κορτές

Eurokinissi

Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει ήδη πλούσιο βιογραφικό στις ακαδημίες κορυφαίων συλλόγων της Γαλλίας και προορίζεται είτε για την β' ομάδα του Ολυμπιακού είτε για την Κ19 του συλλόγου.

Ο Κορτές έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες των Μαρσέιγ και Αζάξιο, με την Λιόν να είναι ο... ενδιάμεσος σταθμός του. Με την Κ-17 της Αζάξιο είχε 12 συμμετοχές και 3 γκολ, ενώ αργότερα αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με την Κ-19.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αλλά μπορεί υπό συνθήκες να αγωνιστεί τόσο στο «δέκα», όσο και στην αντίθετη πλευρά, δηλαδή ως δεξιός εξτρέμ. Ο 18χρονος Γάλλος (με ρίζες από Κολομβία, Ισπανία, Αλγερία και... Τυνησία), υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Eurokinissi

Φαίνεται πως ο σύλλογος του Πειραιά, δεν θα σταθεί μόνο στις καλές πορείες στις μικρές κατηγορίες, αλλά θέλει να συνεχίσει την παραγωγή παικτών με στόχο να ενσωματωθούν αργότερα στην ανδρική ομάδα, όπως ακριβώς συνέβη και με τους Μουζακίτη, Κωστούλα.