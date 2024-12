Έτσι θα κρατήσετε το αλεξανδρινό σας ζωντανό και μετά τις γιορτές

Εκατομμύρια αλεξανδρινά πωλούνται κάθε χρόνο στην περίοδο των Χριστούγεννων . Δυστυχώς τα περισσότερα πετιούνται μετά τις γιορτές, αν και το συγκεκριμένο φυτό μπορεί με την κατάλληλη φροντίδα να επιβιώσει τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. Ποια είναι η κατάλληλη φροντίδα; Την απάντηση δίνει η Άμπι Μακφάρλαντ, ιδιοκτήτρια του House by the Side of the Road, που είναι ένα φυτώριο στο Γουίλτον των ΗΠΑ.

Το αλεξανδρινό ενδημεί στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική όπου ζει στο εξωτερικό περιβάλλον όλο τον χρόνο. Σε πιο κρύα κλίματα τα αλεξανδρινά μπορούν να ζήσουν σε εσωτερικούς χώρους για πάνω από 20 χρόνια δίνοντας νέα άνθη κάθε χρόνο.

Αλλαγή γλάστρας

Το πρώτο βήμα για να διατηρήσετε τα αλεξανδρινά σας και μετά τις γιορτές είναι να αλλάξετε τις γλάστρες που δεν έχουν απορροή. Αν το αλεξανδρινό σας πρόκειται να μεγαλώσει σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να μεταφυτευθεί μόνο όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 10 βαθμούς. Για καλύτερα αποτελέσματα επιλέξτε ένα πλούσιο μείγμα φύτευσης και εμπλουτίστε το χώμα του κήπου με κομπόστ.

Θερμοκρασία

Μια άλλη παράμετρος είναι η ζέστη. Η ιδανική θερμοκρασία για τη διατήρηση των αλεξανδρινών είναι μεταξύ 18 και 21 βαθμών Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να μετακινούνται εντός και εκτός σπιτιού.

Φως

Τα αλεξανδρινά θέλουν επίσης πολύ φως, αλλά το φως πρέπει να μην είναι άμεσο. Τα φυτά που αναπτύσσονται εξωτερικά θέλουν ηλιοφάνεια 4-6 ώρες την ημέρα, ενώ τα εσωτερικά φυτά μπορούν να μεγαλώσουν σε νότια, ανατολικά ή δυτικά δωμάτια δίπλα στο παράθυρο.

Πότισμα

Τα αλεξανδρινά είναι πολύ ευαίσθητα στην ξηρασία αλλά και στην υγρασία. Οι ρίζες τους αντίστοιχα μπορούν να ξεραθούν ή να μολυνθούν από μύκητες. Γι’ αυτό θα πρέπει να ποτίζονται με μέτρο μόλις το πάνω μέρος του χώματος ξεραθεί.

Λίπανση

Τα φυτά που αναπτύσσονται σε εξωτερικό χώρο απαιτούν μικρές ποσότητες κομπόστ την άνοιξη, ενώ όσα είναι σε εσωτερικό χώρο χρειάζονται μια δόση υγρού λιπάσματος μηνιαίως από το τέλος της άνοιξης μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.

4 συμβουλές για να προστατέψετε το αλεξανδρινό σας

Τα αλεξανδρινά είναι γνωστά για τα έντονα χρώματα του άνθους, αλλά και την πλούσια φυλλωσιά. Η άνθιση γίνεται όταν οι μέρες μικραίνουν και η θερμοκρασία μειώνεται. Η διατήρηση ενός αλεξανδρινού ωστόσο όλη την χρονιά είναι μια πρόκληση και χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα από τη δική σας πλευρά. Ιδού τι χρειάζεται:

Κλάδεμα

Τα βράκτια χρειάζονται κλάδεμα μόλις μαραθούν. Κλαδέψτε τους γυμνούς μίσχους μέχρι το σημείο που βγαίνουν φύλλα.

Διατήρηση ξηρών φύλλων

Τα αλεξανδρινά εμφανίζουν ξερά φύλλα λόγω χαμηλής υγρασίας. Για καλύτερη ρύθμιση των συνθηκών μπορείτε να βάλετε έναν δίσκο με χαλίκια κάτω από το φυτό.

Αποπαρασίτωση

Είτε βρίσκονται σε εξωτερικό, είτε σε εσωτερικό χώρο, μην παραλείπετε να ελέγχετε τακτικά τα φυτά για παράσιτα (ψευδοκοκκοειδή και αφίδες). Αν διαπιστώσετε την ύπαρξή τους σε κάποιο φυτό, ψεκάστε με οργανικό σπρέι σαπουνιού για έντομα.

Σωστές αποστάσεις

Τα αλεξανδρινά σε εξωτερικό χώρο μπορούν να φτάσουν σε μεγάλο ύψος. Προϋπόθεση για την ιδανικότερη ανάπτυξή τους είναι και ο επαρκής χώρος, να βρίσκονται δηλαδή σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από άλλα φυτά, για καλύτερο αερισμό και πρόληψη ασθενειών.