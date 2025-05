Euroleague: Τα χρήματα που διεκδικούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο Final-4

Το Final Four της EuroLeague 2024-25, που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι από τις 23 έως τις 25 Μαΐου και φέρνει αντιμέτωπες τέσσερις κορυφαίες ομάδες: τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τη Μονακό.



Πέρα όμως από το κύρος και τη δόξα της κατάκτησης του τίτλου, οι ομάδες διεκδικούν και σημαντικά χρηματικά έπαθλα, τα οποία αποτελούν επιπλέον κίνητρο.



Τα χρηματικά έπαθλα για το Final Four της EuroLeague 2024-25 κατανέμονται ως εξής, ανάλογα με την τελική κατάταξη:



Νικητής (1η θέση): 1,8 εκατομμύρια ευρώ

Φιναλίστ (2η θέση): 1 εκατομμύριο ευρώ

Τρίτη θέση: 850.000 ευρώ

Τέταρτη θέση: 770.000 ευρώ



Συγκεκριμένα, ο νικητής θα λάβει 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ο φιναλίστ 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι ομάδες στην τρίτη και τέταρτη θέση θα εισπράξουν 850.000 και 770.000 ευρώ αντίστοιχα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι το 1/3 του συμβολαίου του είτε του Κέντρικ Ναν είτε του Σάσα Βεζένκοφ αν οι πρωταθλητές είναι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός



Αυτά τα ποσά είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Συγκεκριμένα, ο νικητής θα λάβει 50.000 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι (όπου ο Παναθηναϊκός είχε εισπράξει 1,75 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τίτλου στο Βερολίνο), ενώ η αύξηση για τη δεύτερη θέση φτάνει τα 500.000 ευρώ σε σύγκριση με την περσινή σεζόν.



Η αύξηση των χρηματικών επάθλων, ιδιαίτερα για τη δεύτερη θέση (από 500.000 σε 1 εκατ. ευρώ), δείχνει τη στρατηγική της EuroLeague να ενισχύσει το κίνητρο για όλες τις ομάδες που φτάνουν στο Final Four. Αυτή η κίνηση μπορεί να αποσκοπεί στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς τα μεγαλύτερα ποσά δίνουν τη δυνατότητα σε μικρότερες ομάδες, όπως η Μονακό, να επενδύσουν σε καλύτερους παίκτες ή προπονητές, όπως ο Βασίλης Σπανούλης, που έχει αναβαθμίσει σημαντικά τη γαλλική ομάδα.

