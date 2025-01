Eurolife FFH: Ολοκλήρωση του 13ου κύκλου του “Advanced Program in Management for Insurance Executives”

Για τη Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, αξία έχει να υποστηρίζει τους συνεργάτες της και να φροντίζει συνεχώς για την κατάρτιση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε ο 13ος ακαδημαϊκός κύκλος του ακαδημαϊκού προγράμματος “Advanced Program in Management for Insurance Executives” για το δίκτυο των συνεργατών της. Το πρόγραμμα, που λαμβάνει σημαντική αποδοχή και αναγνώριση από το σύνολο των συμμετεχόντων, υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει εισηγητές τους, αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου.

Επιλεγμένοι συνεργάτες της Eurolife FFH παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο καλύφθηκαν συνολικά πέντε ενότητες, μέσα σε 40 ώρες διδασκαλίας, με τα εξής γνωσιακά αντικείμενα: Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων, Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Financial and Portfolio Management) και Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans).

Οι 34 συνεργάτες της εταιρείας που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία παρακολούθησης αλλά και τα αντίστοιχα τεστ, αποφοίτησαν από το πρόγραμμα παραλαμβάνοντας το σχετικό Πιστοποιητικό Σπουδών, κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στον σύντομο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η διαχρονική επένδυση στη γνώση και την επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών μας, είναι κομβικής σημασίας για εμάς. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, εξοπλίζουμε τους συνεργάτες μας με χρήσιμες γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να ανταποκριθούν ακόμα πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας.»

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης ο Κοσμήτορας – Καθηγητής κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, κ. Νικόλαος Δελένδας, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητές του προγράμματος και στελέχη Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife FFH.