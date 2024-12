Eurolife FFH: Συνεργασία με την Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική για το πρόγραμμα "My Happy Pet"

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, ανακοινώνει την προσθήκη δύο ακόμα κλινικών 24ωρης λειτουργίας στο δίκτυο συμβεβλημένων κλινικών του προγράμματος ασφάλισης κατοικιδίων My Happy Pet. Πιο συγκεκριμένα, στο δίκτυο εντάσσεται η Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων κλινικών, η εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει την εμπειρία των πελατών της και ενδυναμώνει τη σχέση που χτίζει με τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται καθημερινά.

Οι δύο νέες κλινικές ενισχύουν τη δέσμευση της Eurolife FFH να παρέχει άριστες υπηρεσίες φροντίδας για τα κατοικίδια, εξασφαλίζοντας πιο εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένους κτηνιατρικούς επαγγελματίες και υψηλής ποιότητας παροχές υγείας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να επωφεληθούν από διευρυμένες επιλογές φροντίδας, αφού η Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική προσφέρει:

Κτηνιατρική φροντίδα με έμφαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης και σε θεραπεία για επείγοντα περιστατικά .

και σε . Οι κάτοχοι του προγράμματος θα μπορούν να επισκεφτούν τις κλινικές για να κάνουν χρήση των παροχών του ασφαλιστικού προγράμματος My Happy Pet σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος .

. Επιπλέον, μέσω των Προνομίων του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εξειδικευμένων επεμβάσεων και ιατρικών πράξεων σε προνομιακές τιμές.

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίου My Happy Pet απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σκύλων και γατών όλων των φυλών και ηλικιών. Παρέχει κάλυψη για κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη, υπηρεσίες φροντίδας και wellness προνόμια.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό κάθε υπεύθυνου ιδιοκτήτη κατοικιδίου. Βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει, τηρεί τη δέσμευσή της να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων της για πιο ολοκληρωμένη φροντίδα και προστασία των κατοικιδίων τους.