Europa League: Τα έσοδα που έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

💸💰📊 UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings after MD7



🔹 Lazio 🇮🇹 adds almost €3m in one night and goes above €21m overall!

🔹 Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 closing in on €20m

🔹 Bodø/Glimt 🇳🇴, Olympiacos 🇬🇷, AZ 🇳🇱 go above €15m

🔹 FCSB 🇷🇴 and Beşiktaş 🇹🇷 climb above €10m… pic.twitter.com/e7Y69GGKL4