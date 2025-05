Eurovision: Ξεκίνησε ο Β' Ημιτελικός - Σε ποια θέση βγαίνει η Klavdia με την «Αστερομάτα»

Η δεύτερη βραδιά του 69ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision ξεκίνησε στο στάδιο St. Jakobshalle στη Βασιλεία της Ελβετίας όπου 16 υποψήφιες χώρες να παρουσιάζουν τα τραγούδια τους για μια θέση στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17/05.



Η Ελβετία φέτος φιλοξενεί για τρίτη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού αφού προηγουμένως είχε διοργανώσει τον εναρκτήριο διαγωνισμό το 1956 και στη συνέχεια τον διεξήγαγε ξανά το 1989, στο Λουγκάνο και στη Λωζάνη, αντίστοιχα.

Τη μουσική εκδήλωση άνοιξαν, όπως και στον πρώτο ημιτελικό, οι δυο παρουσιάστριες Sandra Studer και Hazel Brugger που υποδέχτηκαν το κοινό στην καυτή αρένα αλλά και όσους συνδέθηκαν από τις τηλεοράσεις τους δίνοντας το έναυσμα για την αρχή του διαγωνιστικού μέρους όπου 13 χώρες θα τραγουδήσουν για το «χρυσό» εισιτήριο.

Η αποψινή σειρά εμφάνισης των χωρών είναι η εξής

13 είναι οι χώρες που απόψε θα διεκδικήσουν την ψήφο του κοινού προκειμένου να πάρουν το «χρυσό» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η Αυστραλία με τον Go-Jo και το Milkshake Man

Η Αυστραλία με τον Go-Jo και το Milkshake Man

To Μαυροβούνιο με την Nina Zizic και το Dobrodosli

To Μαυροβούνιο με την Nina Zizic και το Dobrodosli

H Ιρλανδία με την EMMY και το Laika Party

H Ιρλανδία με την EMMY και το Laika Party

H Λετονία με τις Tautumeitas και το Bur man laimi

H Λετονία με τις Tautumeitas και το Bur man laimi

Η Αρμενία με τον PARG και το Survivor

Η Αρμενία με τον PARG και το Survivor

H Αυστρία με τον JJ και το Wasted Love

H Αυστρία με τον JJ και το Wasted Love

Το Ηνωμένο Βασίλειο με τις Remember Monday και το What the Hell Just Happened

Το Ηνωμένο Βασίλειο με τις Remember Monday και το What the Hell Just Happened

Τι λένε τα στοιχήματα για τον Β’ Ημιτελικό

Ως το απόλυτο αποψινό φαβορί φιγουράρει το Ισραήλ σύμφωνα με τις στοιχηματικές, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται Φινλανδία και Αυστρία αντίστοιχα. Όσον αφορά στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής βρίσκεται στην 9η θέση, κάτι που σημαίνει πως, αν επιβεβαιωθούν τα στοιχήματα, περνάει κανονικά στον τελικό.

Καθοριστική η ψήφος του κοινού

Τα τραγούδια που θα προκριθούν καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την ψήφο του κοινού. Το κοινό στην Ελλάδα, μάλιστα, θα μπορεί για πρώτη φορά φέτος να ψηφίσει και online μέσω του www.esc.vote, καθώς και με τηλεφωνική κλήση και SMS.

Η εβδομάδα κορυφώνεται με μετάδοση του μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 17 Μαΐου, στις 22:00.

Όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή στους δύο Ημιτελικούς και στον Τελικό θα σχολιάσουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και οι δύο ημιτελικοί και ο Τελικός μεταδίδονται απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, ενώ, για πρώτη φορά στην ιστορία των μεταδόσεων της Eurovision στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός θα παρουσιαστεί με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημιστικά μηνύματα στο Eurovision Channel, το ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX EUROVISION CHANNEL

Η μετάδοση των δύο Ημιτελικών και του μεγάλου Τελικού της Eurovision 2025 με υπηρεσίες προσβασιμότητας στο ERTFLIX.