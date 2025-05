«Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη», «Τους έβαλες τα γυαλιά», «Υπερηφάνεια»: Το Χ «υποκλίθηκε» στην Κlavdia

Δεκαέξι χώρες έδωσαν χθες το βράδυ τη μάχη στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2025 για να εξασφαλίσουν μία θέση στο μεγάλο Τελικό του Σαββάτου, ωστόσο μόνο 10 πήραν το «χρυσό» εισιτήριο. Ανάμεσα τους και η Κlavdia με την «Αστερομάτα». Αμέσως μετά την ανακοίνωση της πρόκρισής της στον μεγάλο τελικό έντονα συναισθήματα, υπερηφάνεια και συγχαρητήρια πλημμύρισαν τα social media.

Η τραγουδίστρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, μάγεψε παρουσιαστές και θεατές με την φωνή της και εξασφάλισε μια θέση στην τελική αναμέτρηση του Σαββάτου (17/5). Η ίδια, σε σχέση με την εμπειρίας της, δήλωσε αμέσως μετά την εμφάνισή της στη σκηνή του διαγωνισμού ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής της».

Η ερμηνεία της χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «συγκλονιστική», «ανατριχιαστική» και «μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της βραδιάς», ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που την αποκάλεσαν μία από τις πιο δυνατές ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών.

Η πρόκριση για την Klavdia και την Ελλάδα άργησε να φτάσει στα αυτιά μας, καθώς οι παρουσιαστές άφησαν την Ελλάδα για το τέλος. Ωστόσο από τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης, το Twitter γέμισε σχόλια που ανέφεραν πόσο άξιζε το αποτέλεσμα. Μάλιστα το hashtag #Asteromata σκαρφάλωσε στα trends λίγα λεπτά μετά το τέλος του ημιτελικού.

Η προσμονή για τον μεγάλο τελικό μεγαλώνει και η Klavdia υπόσχεται να μας χαρίσει μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη. Όμως όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα στον τελικό, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Klavdia κατάφερε να ενώσει τους Έλληνες και να ξεσηκώσει τους χρήστες του Χ.

Δείτε μερικά tweets:

Μπράβο κοριτσάρα , σε ευχαριστούμε ΟΡΘΙΟΙ #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/ENRgVnZJPK — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 15, 2025

Είναι η πρώτη φορά στα 32 μου, που είμαι περήφανος για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη #Eurovision2025

BRAVO #Klavdia 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/Tvo8upeX56 — Super Pagal 🇬🇷 (@pagal_super) May 15, 2025

I KNEW ITTT!!

Μπράβο ρε Κλαυδία, το άξιζες και με το παραπάνω! ❤️‍🔥 #eurovisiongr https://t.co/b2ORyRw2Ea pic.twitter.com/m835oajapp — Maria λa deλ barrio (@maroulucky) May 15, 2025

Αψογηηηη🌹🌹🌹μονο υπερηφάνεια γιαυτο το 22χρονο κοριτσι👏👏🌟🇬🇷🌟👏👏Ψυχαρα μου συγχαρητηρια για ολη την σταση σου,τα καλυτερα στην ζωη σου 🙏🙏Γλωσσα,φωνη,ομορφια,ταλεντο,ευγένεια,αρχοντιά,υπερηφάνεια,ψυχη,θηλυκότητα💯💯🥇🥇💯💯μπραβο σου Ελληνίδα κουκλα μας🌟🌟🌹🌹🌟🌟#klavdia https://t.co/ufXu5VUpK2 — olgaki (@OlgakiFer) May 16, 2025

Αυτό!!! Μπράβο σου #Klavdia 🏆 επιτέλους μια συμμετοχή που μας έκανε περήφανους 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/j331YPsqX6 — kokopikos speaking- Σοφία Τσασάκου (@kokopikos74) May 15, 2025

Μπραβο #klavdia 👏👏💯🌟🌟🌹🌹που δεν φοβηθηκες και σταθηκες ψηλα ,οπως μας αξιζει, κοντρα στις εγχώριες&εξωχωριες σειρηνες μιζεριας&ανθελληνισμου🇬🇷🇬🇷 https://t.co/CyXd6kS5PK — olgaki (@OlgakiFer) May 16, 2025

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision

1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter

2. Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm

3. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu

4. Ισλανδία - VAEB - Roa

5. Ολλανδία - Claude - C’est la vie

6. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja

7. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia

8. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato

9. Πορτογαλία - Napa - Deslocado

10. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray

11. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys

12. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise

13. Αρμενία – Parg – Survivor

14. Δανία – Sissal – Hallucination

15. Αυστρία – JJ – Wasted Love

16. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son

17. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme

18. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi

19. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving

20. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα