Εξερράγη το υφαίστειο Λάκι-Λάκι στην Ινδονησία - Η τέφρα έφτασε τα 8.000 μέτρα ύψος

March 20, 2025#ClimateAwareness🚩keep informed



🌋Eruption of Mt Etna in #Italy

🌋Activity at Kilauea volcano, Hawaii, #USA

🌋Eruption of Lewotobi volcano. Ash ejected to 8 000 meters high, #Indonesia

🌡️Temperature records in South #Siberia. Air warmed up to May t°C#seisme pic.twitter.com/lJHyd81FdX